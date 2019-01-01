Автівка з Волині потрапила в аварію на Херсонщині: постраждало 4 людей





Зазначається, що у результаті зіткнення постраждало четверо людей, - пише видання



Троє чоловіків та жінка віком від 34 до 46 років отримали черепно-мозкові травми, забої хребта і травми кінцівок. Тільки дивом ніхто з них не загинув.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Херсон-Генічеськ біля села Роздольне Каховського району власник Daewoo Lanos не надав переваги у русі на перехресті Ford з Волині.Зазначається, що у результаті зіткнення постраждало четверо людей, - пише видання Новий день Троє чоловіків та жінка віком від 34 до 46 років отримали черепно-мозкові травми, забої хребта і травми кінцівок. Тільки дивом ніхто з них не загинув.

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