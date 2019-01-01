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Автівка з Волині потрапила в аварію на Херсонщині: постраждало 4 людей

Автівка з Волині потрапила в аварію на Херсонщині: постраждало 4 людей
На трасі Херсон-Генічеськ біля села Роздольне Каховського району власник Daewoo Lanos не надав переваги у русі на перехресті Ford з Волині.

Зазначається, що у результаті зіткнення постраждало четверо людей, - пише видання Новий день.

Троє чоловіків та жінка віком від 34 до 46 років отримали черепно-мозкові травми, забої хребта і травми кінцівок. Тільки дивом ніхто з них не загинув.

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Теги: Волинь, авто, Херсонщина
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