Автівка з Волині потрапила в аварію на Херсонщині: постраждало 4 людей
Сьогодні, 19:18
На трасі Херсон-Генічеськ біля села Роздольне Каховського району власник Daewoo Lanos не надав переваги у русі на перехресті Ford з Волині.
Зазначається, що у результаті зіткнення постраждало четверо людей, - пише видання Новий день.
Троє чоловіків та жінка віком від 34 до 46 років отримали черепно-мозкові травми, забої хребта і травми кінцівок. Тільки дивом ніхто з них не загинув.
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Зазначається, що у результаті зіткнення постраждало четверо людей, - пише видання Новий день.
Троє чоловіків та жінка віком від 34 до 46 років отримали черепно-мозкові травми, забої хребта і травми кінцівок. Тільки дивом ніхто з них не загинув.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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