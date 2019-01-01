У переможниці «Холостяка» з Луцька вкрали автівку
Сьогодні, 13:55
В учасниці проекту "Холостяк" Іванни Гончарук з Луцька викрали автомобіль.
Про це вона розповіла в коментарі інтернет-виданню "Волинь24".
За словами лучанки, відсутність автомобіля вона помітила вранці, 28 вересня. Він стояв на вулиці Соборності у Луцьку.
"Ранок почався з викрадення машини. Будь ласка, якщо хтось її бачив в Луцьку чи в містах, повідомте мені", – звернулася Іванна.
Дівчина додала, що автомобіль можна впізнати також за невеликим пошкодженням бампера ззаду авто.
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Про це вона розповіла в коментарі інтернет-виданню "Волинь24".
За словами лучанки, відсутність автомобіля вона помітила вранці, 28 вересня. Він стояв на вулиці Соборності у Луцьку.
"Ранок почався з викрадення машини. Будь ласка, якщо хтось її бачив в Луцьку чи в містах, повідомте мені", – звернулася Іванна.
Дівчина додала, що автомобіль можна впізнати також за невеликим пошкодженням бампера ззаду авто.
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