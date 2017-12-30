Донька волинянина, який спричинив смертельну автотрощу на Житомирщині, шукає свідків зіткнення





З проханням допомогти у пошуку свідків 25 вересня до редакції



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«Шукаємо свідків ДТП, яка сталося 22.09.19 о 22:30 год., на трасі Київ – Чоп, коли зіткнулися бензовоз DAF і автобус Neoplan. Може, у когось є запис з відеореєстратора моменту аварії або того, в якому місці стояв автобус до ДТП. Хочемо знати правду, бо на людину, водія цистерни, хочуть повісити всіх собак… Прохання надати допомогу. Якщо є відео, надсилайте нам, будемо дуже вдячні», – написала дочка водія вантажівки, який нині під вартою.



Номер телефону: (073) 167-58-69 (Орися Мальчевська).



Нагадаємо, вранці 23 вересня стало відомо про жахливу трагедію на трасі в Новоград-Волинському районі Житомирської області: в автобус з працівниками Житомирського ТТУ влетіла автоцистерна. Внаслідок автокатастрофи 9 людей загинули та 11 отримали травми. За попередніми даними, 66-річний водій автобуса зупинився для заміни колеса. Управління ДСНС інформувало, що тіла п'ятьох пасажирів діставали з-під автобуса – на момент зіткнення вони стояли біля транспортного засобу.



У Житомирі з 23 вересня 2019 року оголосили триденну жалобу, мер Сергій Сухомлин пообіцяв усебічну підтримку постраждалим. Також у цей день відбулося позачергове засідання міськвиконкому, де вирішували питання надання матеріальної допомоги постраждалим та сім’ям загиблих. Після виконкому депутати Житомирської міськради терміново зібралися на сесію, щоб виділити 550 тис. грн родинам загиблих та постраждалих в автотрощі.



Надвечір 23 вересня відділ комунікації поліції Житомирської області повідомив, що водієві вантажівки, який скоїв зіткнення з автобусом, оголосили про підозру. У цей же день стало відомо, що президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів взяти на контроль розслідування масштабних смертельних аварій, які сталися в Одеській та Житомирській областях.



24 вересня Корольовський районний суд міста Житомира обрав міру запобіжного заходу 55-річному водію з Волинської області, який на бензовозі в’їхав у автобус з працівниками Житомирського ТТУ, – 60 діб арешту без права внесення застави.



По обіді 24 вересня в депо Житомирського трамвайно-тролейбусного управління на вулиці Вітрука прощалися з трьома працівницями ТТУ, які з групою поверталися з Карпат і загинули в автокатастрофі на трасі Київ – Чоп.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рідні водія, який вантажівкою на трасі Київ-Чоп у Новоград-Волинському районі в’їхав у туристичний автобус «Житомир – Яремча» , шукають очевидців смертельного зіткнення, а також тих, хто має відео з місця аварії.З проханням допомогти у пошуку свідків 25 вересня до редакції Житомир.info звернулася дочка водія бензовоза Орися Мальчевська.«Шукаємо свідків ДТП, яка сталося 22.09.19 о 22:30 год., на трасі Київ – Чоп, коли зіткнулися бензовоз DAF і автобус Neoplan. Може, у когось є запис з відеореєстратора моменту аварії або того, в якому місці стояв автобус до ДТП. Хочемо знати правду, бо на людину, водія цистерни, хочуть повісити всіх собак… Прохання надати допомогу. Якщо є відео, надсилайте нам, будемо дуже вдячні», – написала дочка водія вантажівки, який нині під вартою.Номер телефону: (073) 167-58-69 (Орися Мальчевська).Нагадаємо, вранці 23 вересня стало відомо про жахливу трагедію на трасі в Новоград-Волинському районі Житомирської області: в автобус з працівниками Житомирського ТТУ влетіла автоцистерна. Внаслідок автокатастрофи 9 людей загинули та 11 отримали травми. За попередніми даними, 66-річний водій автобуса зупинився для заміни колеса. Управління ДСНС інформувало, що тіла п'ятьох пасажирів діставали з-під автобуса – на момент зіткнення вони стояли біля транспортного засобу.У Житомирі з 23 вересня 2019 року оголосили триденну жалобу, мер Сергій Сухомлин пообіцяв усебічну підтримку постраждалим. Також у цей день відбулося позачергове засідання міськвиконкому, де вирішували питання надання матеріальної допомоги постраждалим та сім’ям загиблих. Після виконкому депутати Житомирської міськради терміново зібралися на сесію, щоб виділити 550 тис. грн родинам загиблих та постраждалих в автотрощі.Надвечір 23 вересня відділ комунікації поліції Житомирської області повідомив, що водієві вантажівки, який скоїв зіткнення з автобусом, оголосили про підозру. У цей же день стало відомо, що президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів взяти на контроль розслідування масштабних смертельних аварій, які сталися в Одеській та Житомирській областях.24 вересня Корольовський районний суд міста Житомира обрав міру запобіжного заходу 55-річному водію з Волинської області, який на бензовозі в’їхав у автобус з працівниками Житомирського ТТУ, – 60 діб арешту без права внесення застави.По обіді 24 вересня в депо Житомирського трамвайно-тролейбусного управління на вулиці Вітрука прощалися з трьома працівницями ТТУ, які з групою поверталися з Карпат і загинули в автокатастрофі на трасі Київ – Чоп.

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