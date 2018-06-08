У Сумах на підприємстві стався вибух





Інформація про причини вибуху і постраждалих встановлюється, - пишуть



Займання сталося всередині виробничого цеху. Вогонь охопив виробниче обладнання цеху і утеплювач стін на площі до 50 кв.м. Існувала загроза подальшого розповсюдження вогню.



За інформацією ЗМІ, вибух стався на заводі, де виготовляють пробки для пет-пляшок. За попередньою інформацією, постраждали 10 осіб.

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