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До Луцька на чемпіонат з джиу-джитсу з’їдуться майже 300 учасників

До Луцька на чемпіонат з джиу-джитсу з’їдуться майже 300 учасників
Більше трьохсот учасників з’їдуться до Луцька на відкритий чемпіонат з бразильського джиу-джитсу.

Про це розповів головний тренер Михайло Савчук, - пише Суспільне Волині.

Він каже, що такий поєдинок в обласному центрі відбуватиметься вперше.

Бразильським джиу-джитсу займається дев’ятирічна Мар’яна МАрушкіна: «Я займаюся дуже наполегливо. Я знаю, що мені це треба і я хочу цього. З моєї сім’ї ніхто не проти, щоб я цим займалася. Я борюся з хлопцями у нашій ваговій категорії. Це дуже важливо, бо якщо він буде важчий на 5 кілограмів, то мені його буде важко перекрутити, збити ногою. Мені це дуже допомагає».

Готував команду на відкритий чемпіонат з бразильського джиу-джитсу тренер Іван Сильман: «Участь у волинській команді беруть 52 учасників. Багато хто з них, буде пробувати себе вперше на таких змаганнях. Бразильське джиу-джитсу дуже стрімко набирає обертів. Цьому дуже посприяв вид спорту, як ММА. Тут показали, що боротьбою можна вигравати. Для дітей це добре, бо це цікавий вид спорту. Менш травматичний ніж дзюдо чи самбо, бо основна частина сутичка проходить в партері від того, він менш травматичний».

Головний тренер Михайло Савчук каже, що перші три етапи Чемпіонату Ліги джиу-джитсу України відбувалися у Хмельницькому, Івано-Франківську та Кропивницькому.

«З’їдуться 12 областей. Біля 250-300 учасників буде приймати участь. Команди будуть представлені, це центральні і західна Україна. Наша команда на цих змаганнях буде представлена максимальною кількістю дітей юніорів та дорослих», - розповідає тренер.

Чемпіонат з джиу-джитсу відбудеться 29 вересня.


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Теги: чемпіонат, джиу-джитсу, Луцьк
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