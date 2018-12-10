Волиняни – учасники міжнародного чемпіонату з приготування піци в Італії. ФОТО

Юрій Хазіпов разом із Віталієм Волковим взяли участь у 18-му міжнародному фестивалі та чемпіонаті з приготування піци у Неаполі.



Загалом під час заходу у Неаполі готували піцу 600 майстрів з усіх куточків світу. Українці вперше брали участь у цьому чемпіонаті, - пише



"Результатів поки не знаємо. Сподіваємося на 4-5 місце в категорії "піца-акробатика", – зазначив Юрій Хазіпов у коментарі ІА "Конкурент".



Волиняни представляли команду "Otto Pizza".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський шеф-кухарразом ізвзяли участь у 18-му міжнародному фестивалі та чемпіонаті з приготування піци у Неаполі.Загалом під час заходу у Неаполі готували піцу 600 майстрів з усіх куточків світу. Українці вперше брали участь у цьому чемпіонаті, - пише Конкурент "Результатів поки не знаємо. Сподіваємося на 4-5 місце в категорії "піца-акробатика", – зазначив Юрій Хазіпов у коментарі ІА "Конкурент".Волиняни представляли команду "Otto Pizza".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію