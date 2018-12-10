Волиняни – учасники міжнародного чемпіонату з приготування піци в Італії. ФОТО
Сьогодні, 15:12
Волинський шеф-кухар Юрій Хазіпов разом із Віталієм Волковим взяли участь у 18-му міжнародному фестивалі та чемпіонаті з приготування піци у Неаполі.
Загалом під час заходу у Неаполі готували піцу 600 майстрів з усіх куточків світу. Українці вперше брали участь у цьому чемпіонаті, - пише Конкурент.
"Результатів поки не знаємо. Сподіваємося на 4-5 місце в категорії "піца-акробатика", – зазначив Юрій Хазіпов у коментарі ІА "Конкурент".
Волиняни представляли команду "Otto Pizza".
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Загалом під час заходу у Неаполі готували піцу 600 майстрів з усіх куточків світу. Українці вперше брали участь у цьому чемпіонаті, - пише Конкурент.
"Результатів поки не знаємо. Сподіваємося на 4-5 місце в категорії "піца-акробатика", – зазначив Юрій Хазіпов у коментарі ІА "Конкурент".
Волиняни представляли команду "Otto Pizza".
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