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Волиняни – учасники міжнародного чемпіонату з приготування піци в Італії. ФОТО

Волиняни – учасники міжнародного чемпіонату з приготування піци в Італії. ФОТО
Волинський шеф-кухар Юрій Хазіпов разом із Віталієм Волковим взяли участь у 18-му міжнародному фестивалі та чемпіонаті з приготування піци у Неаполі.

Загалом під час заходу у Неаполі готували піцу 600 майстрів з усіх куточків світу. Українці вперше брали участь у цьому чемпіонаті, - пише Конкурент.

"Результатів поки не знаємо. Сподіваємося на 4-5 місце в категорії "піца-акробатика", – зазначив Юрій Хазіпов у коментарі ІА "Конкурент".

Волиняни представляли команду "Otto Pizza".
Волиняни – учасники міжнародного чемпіонату з приготування піци в Італії. ФОТО
Волиняни – учасники міжнародного чемпіонату з приготування піци в Італії. ФОТО
Волиняни – учасники міжнародного чемпіонату з приготування піци в Італії. ФОТО

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Теги: піца, чемпіонат, волиняни
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