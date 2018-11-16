Луцька фотографка зізналася, що брала участь у кастингу «Хочу в ВІА ГРУ»





Все це вона написала на своїй інстаграм-сторінці, - пише



Лідія Кожевнікова розповідає, що у 2013 році вона брала участь в телевізійному кастингу «Хочу в ВІА ГРУ». Їє метою було потрапити в тренувальний табір і «прокачати» свої вокальні та артистичні здібності.

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"На знімальному павільйоні я побачила, як твориться шоу з його інтригами і драмами. Тут я отримала відповідь на питання: «Як проходять кастинг ті, хто співає жахливо?». Просто люди люблять сміятися з людей, які виглядають смішно, ось сценаристи і шукають таких персонажів і знімають про них сюжети, що б нам було цікаво дивитись. В каруселі уривок з сюжету куди потрапила і я, але більше мене не показували. Чому? Тому що розтягнувши кастинг до 12 ночі, члени журі встали і пішли додому, залишивши нас, 12 дівчаток, без прослуховування. Вони втомилися і захотіли спати, а ми, будучи з сьомої ранку до дванадцятої ночі в павільйоні, де навіть присісти всім місця не було, взагалі аж ні разу не втомились", - у дописі.



Лідія додала, що в групу, все-таки, потрапила Кожевнікова, але не вона.





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