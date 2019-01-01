Розбірки українців у Варшаві: чоловік відгамселив сусіда каструлею





Як пoвідoмляє



Декілька днів тому молодий чоловік пропиячив вдома всю ніч, заважаючи при цьому спати своєму співмешканцю. На зауваження останнього жодним чином не реагував. 35-річний чоловік вранці поскаржився на поведінку сусіда по кімнат орендарю житла.



Коли 20-річний хлопець про це дізнався, то вирішив помститися й накинувся на свого сусіда з кулаками, погрожуючи при цьому вбивством. Тому вдалося відбитися від атаки лише за допомогою каструлі. Після цього чоловік поінформував про інцидент поліцію.



Правоохоронці затримали 20-річного українця, а коли він протверезів, йому пред'явили звинувачення в побитті на погрозах убивством. За це “світить” до 2-х років в'язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Варшаві побились двоє українців.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, затриманий ділив одну кімнату з 35-річним українцем у будинку в мікрорайоні Жолібож.Декілька днів тому молодий чоловік пропиячив вдома всю ніч, заважаючи при цьому спати своєму співмешканцю. На зауваження останнього жодним чином не реагував. 35-річний чоловік вранці поскаржився на поведінку сусіда по кімнат орендарю житла.Коли 20-річний хлопець про це дізнався, то вирішив помститися й накинувся на свого сусіда з кулаками, погрожуючи при цьому вбивством. Тому вдалося відбитися від атаки лише за допомогою каструлі. Після цього чоловік поінформував про інцидент поліцію.Правоохоронці затримали 20-річного українця, а коли він протверезів, йому пред'явили звинувачення в побитті на погрозах убивством. За це “світить” до 2-х років в'язниці.

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