вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розбірки українців у Варшаві: чоловік відгамселив сусіда каструлею

Розбірки українців у Варшаві: чоловік відгамселив сусіда каструлею
У Варшаві побились двоє українців.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, затриманий ділив одну кімнату з 35-річним українцем у будинку в мікрорайоні Жолібож.

Декілька днів тому молодий чоловік пропиячив вдома всю ніч, заважаючи при цьому спати своєму співмешканцю. На зауваження останнього жодним чином не реагував. 35-річний чоловік вранці поскаржився на поведінку сусіда по кімнат орендарю житла.

Коли 20-річний хлопець про це дізнався, то вирішив помститися й накинувся на свого сусіда з кулаками, погрожуючи при цьому вбивством. Тому вдалося відбитися від атаки лише за допомогою каструлі. Після цього чоловік поінформував про інцидент поліцію.

Правоохоронці затримали 20-річного українця, а коли він протверезів, йому пред'явили звинувачення в побитті на погрозах убивством. За це “світить” до 2-х років в'язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Варшава, бійка, українці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розбірки українців у Варшаві: чоловік відгамселив сусіда каструлею
Сьогодні, 20:40
Де відпочити в жовтні: назвали найкращі варіанти в Європі
Сьогодні, 20:17
Автівка з Волині потрапила в аварію на Херсонщині: постраждало 4 людей
Сьогодні, 19:18
Директор товариства «П’ятидні» озвучив власну модель впровадження ринку землі. ВІДЕО
Сьогодні, 17:57
Волиняни просять допомогти зібрати кошти на будівництво храму ПЦУ
Сьогодні, 17:43
Схожі новини
Четверо українців до смерті побили поляка Четверо українців до смерті побили поляка
10 травень, 18:01
За смертельну бійку біля нічного клубу у Червонограді арештували волинянина За смертельну бійку біля нічного клубу у Червонограді арештували волинянина
25 вересень, 14:12
У Польщі арештували трьох українців, які обкрадали на парковках автівки У Польщі арештували трьох українців, які обкрадали на парковках автівки
25 вересень, 13:40
У Варшаві на українця з 18-го поверху впав чоловік У Варшаві на українця з 18-го поверху впав чоловік
25 вересень, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розбірки українців у Варшаві: чоловік відгамселив сусіда каструлею
Сьогодні, 20:40
 0
Де відпочити в жовтні: назвали найкращі варіанти в Європі
Сьогодні, 20:17
 0
Автівка з Волині потрапила в аварію на Херсонщині: постраждало 4 людей
Сьогодні, 19:18
 0
«Гора або пускає тебе, або ні», – досвідчений мандрівник-альпініст з Луцька
Сьогодні, 18:01
 0
Директор товариства «П’ятидні» озвучив власну модель впровадження ринку землі. ВІДЕО
Сьогодні, 17:57
 0
Медіа
відео
1/8
﻿