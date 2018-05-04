Директор товариства «П’ятидні» озвучив власну модель впровадження ринку землі. ВІДЕО

Валерій Діброва озвучив власну точку зору стосовно законопроекту про відкриття ринку землі.



Про це він розповів під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, 26 вересня, на «12» телеканалі, - пише



На думку директора товариства «П’ятидні» головне протиріччя цього закону полягає у праві купівлі землі громадянами і компаніями.



«Громадяни України – зрозуміло, що має бути паспорт, проживання і так далі. Компанії – питання настільки розмите, що вибачте. Вона може бути зареєстрована в Україні, а капітал – в Дубаї, Нью-Йорку, Франкфурті, в міжнародних фінансових центрах», – озвучив Валерій Діброва.



Та розповів власну модель поступового впровадження ринку землі.



«Я пропоную, хоча є представником юридичної особи, прибрати «юридичні особи» в будь-якій формі. Ми не знаємо розвитку ринку, формування ціни, експерти називають дуже мінімальні ціни, і при тому хочемо повністю лібералізувати ринок, а його треба вводити поступово», – зауважив Валерій Діброва.



Також додав, що для України була б кращою інша модель:



«Я б впровадив такий ринок: перших 5 років право купівлі земельних ділянок в Україні – виключно лише фізичним особам із обмеженням у 200-500 гектарів у одні руки. 5 років пройшло – пускаємо на ринок землі українські компанії лише з українським капіталом. І виключити звідти компанії, акції яких котируються на міжнародних фінансових ринках. І вже через 10 років можна думати, як запускати фізичні особи іноземців. І лише фізичні особи, ніяких юридичних! Тоді не буде ні спекуляцій, ні безкінечної торгівлі землею, і земля матиме головне своє призначення – родити хліб, забезпечувати достаток в кожній сім’ї і в цілій державі», – озвучив директор товариства «П’ятидні» Валерій Діброва.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Волинської обласної ради, директор товариства «П’ятидні»озвучив власну точку зору стосовно законопроекту про відкриття ринку землі.Про це він розповів під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, 26 вересня, на «12» телеканалі, - пише Конкурент На думку директора товариства «П’ятидні» головне протиріччя цього закону полягає у праві купівлі землі громадянами і компаніями.«Громадяни України – зрозуміло, що має бути паспорт, проживання і так далі. Компанії – питання настільки розмите, що вибачте. Вона може бути зареєстрована в Україні, а капітал – в Дубаї, Нью-Йорку, Франкфурті, в міжнародних фінансових центрах», – озвучив Валерій Діброва.Та розповів власну модель поступового впровадження ринку землі.«Я пропоную, хоча є представником юридичної особи, прибрати «юридичні особи» в будь-якій формі. Ми не знаємо розвитку ринку, формування ціни, експерти називають дуже мінімальні ціни, і при тому хочемо повністю лібералізувати ринок, а його треба вводити поступово», – зауважив Валерій Діброва.Також додав, що для України була б кращою інша модель:«Я б впровадив такий ринок: перших 5 років право купівлі земельних ділянок в Україні – виключно лише фізичним особам із обмеженням у 200-500 гектарів у одні руки. 5 років пройшло – пускаємо на ринок землі українські компанії лише з українським капіталом. І виключити звідти компанії, акції яких котируються на міжнародних фінансових ринках. І вже через 10 років можна думати, як запускати фізичні особи іноземців. І лише фізичні особи, ніяких юридичних! Тоді не буде ні спекуляцій, ні безкінечної торгівлі землею, і земля матиме головне своє призначення – родити хліб, забезпечувати достаток в кожній сім’ї і в цілій державі», – озвучив директор товариства «П’ятидні» Валерій Діброва.

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