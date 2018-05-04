Директор товариства «П’ятидні» озвучив власну модель впровадження ринку землі. ВІДЕО
Сьогодні, 17:57
Депутат Волинської обласної ради, директор товариства «П’ятидні» Валерій Діброва озвучив власну точку зору стосовно законопроекту про відкриття ринку землі.
Про це він розповів під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, 26 вересня, на «12» телеканалі, - пише Конкурент.
На думку директора товариства «П’ятидні» головне протиріччя цього закону полягає у праві купівлі землі громадянами і компаніями.
«Громадяни України – зрозуміло, що має бути паспорт, проживання і так далі. Компанії – питання настільки розмите, що вибачте. Вона може бути зареєстрована в Україні, а капітал – в Дубаї, Нью-Йорку, Франкфурті, в міжнародних фінансових центрах», – озвучив Валерій Діброва.
Та розповів власну модель поступового впровадження ринку землі.
«Я пропоную, хоча є представником юридичної особи, прибрати «юридичні особи» в будь-якій формі. Ми не знаємо розвитку ринку, формування ціни, експерти називають дуже мінімальні ціни, і при тому хочемо повністю лібералізувати ринок, а його треба вводити поступово», – зауважив Валерій Діброва.
Також додав, що для України була б кращою інша модель:
«Я б впровадив такий ринок: перших 5 років право купівлі земельних ділянок в Україні – виключно лише фізичним особам із обмеженням у 200-500 гектарів у одні руки. 5 років пройшло – пускаємо на ринок землі українські компанії лише з українським капіталом. І виключити звідти компанії, акції яких котируються на міжнародних фінансових ринках. І вже через 10 років можна думати, як запускати фізичні особи іноземців. І лише фізичні особи, ніяких юридичних! Тоді не буде ні спекуляцій, ні безкінечної торгівлі землею, і земля матиме головне своє призначення – родити хліб, забезпечувати достаток в кожній сім’ї і в цілій державі», – озвучив директор товариства «П’ятидні» Валерій Діброва.
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Про це він розповів під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, 26 вересня, на «12» телеканалі, - пише Конкурент.
На думку директора товариства «П’ятидні» головне протиріччя цього закону полягає у праві купівлі землі громадянами і компаніями.
«Громадяни України – зрозуміло, що має бути паспорт, проживання і так далі. Компанії – питання настільки розмите, що вибачте. Вона може бути зареєстрована в Україні, а капітал – в Дубаї, Нью-Йорку, Франкфурті, в міжнародних фінансових центрах», – озвучив Валерій Діброва.
Та розповів власну модель поступового впровадження ринку землі.
«Я пропоную, хоча є представником юридичної особи, прибрати «юридичні особи» в будь-якій формі. Ми не знаємо розвитку ринку, формування ціни, експерти називають дуже мінімальні ціни, і при тому хочемо повністю лібералізувати ринок, а його треба вводити поступово», – зауважив Валерій Діброва.
Також додав, що для України була б кращою інша модель:
«Я б впровадив такий ринок: перших 5 років право купівлі земельних ділянок в Україні – виключно лише фізичним особам із обмеженням у 200-500 гектарів у одні руки. 5 років пройшло – пускаємо на ринок землі українські компанії лише з українським капіталом. І виключити звідти компанії, акції яких котируються на міжнародних фінансових ринках. І вже через 10 років можна думати, як запускати фізичні особи іноземців. І лише фізичні особи, ніяких юридичних! Тоді не буде ні спекуляцій, ні безкінечної торгівлі землею, і земля матиме головне своє призначення – родити хліб, забезпечувати достаток в кожній сім’ї і в цілій державі», – озвучив директор товариства «П’ятидні» Валерій Діброва.
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