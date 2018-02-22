У місті на Волині провели театралізовану екскурсію. ФОТО





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Гідом виступила Світлана Федосєєва, завідуюча відділом обліку і паспортизації наукових досліджень Адміністрації ДІКЗ “Стародавній Володимир”. Захід відбувався в супроводі акторів народного аматорського театру-студії “Різнобарв’я” та лицарського клубу “Айна Бера”.



На кожній локації, обраній для екскурсії театрали розіграли недовгі сцени.



Учасники екскурсії відвідали Успенський собор, спробували воду з джерела у парку “Слов’янський”, побували у Василівській церкві та ще на декількох об’єктах на шляху до валів городища.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 28-го вересня, у рамках проєкту “Князівський шлях до трону” у Володимирі-Волинському провели театралізовану екскурсію.Про це повідомляє БУГ Гідом виступила, завідуюча відділом обліку і паспортизації наукових досліджень Адміністрації ДІКЗ “Стародавній Володимир”. Захід відбувався в супроводі акторів народного аматорського театру-студії “Різнобарв’я” та лицарського клубу “Айна Бера”.На кожній локації, обраній для екскурсії театрали розіграли недовгі сцени.Учасники екскурсії відвідали Успенський собор, спробували воду з джерела у парку “Слов’янський”, побували у Василівській церкві та ще на декількох об’єктах на шляху до валів городища.

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