«Струмівські хащі»: поблизу Луцька відбулись екстримальні велоперегони. ФОТО





Тривали аматорські ХС-перегони «Струмівські хащі» повідомляє прес-служба



Попередні такі змагання відбувалися востаннє у 2015 році. Значна перерва виникла фактично через те, що не було організаторів, які б належно підготували трасу.



Організатори перегонів – а це учасники велоклубу «Луцькі трейли» Дмитро Ільчишин, Олександр Черняк та Олександр Ходаковський – разом із такими ж, як і самі, активістами розчистили трасу, позначили маршрут та облаштували трампліни для стрибків.



Розвитку велоспорту і відродженню змагань суттєво посприяли лісівники – працівники державного підприємства «Волинський лісовий селекційно-насінневий центр» облаштували екостежки та велодоріжки.





Під час змагань 22 учасники з Луцька, Києва, Боярки (Київська обл.), Рівного, Нетішина (Хмельницька обл.) їздили на велосипедах по колу. Довжина траси – 3,5 км, покриття – грунт, пісок та дерн.





Після тривалих перегонів розпочалася церемонія нагородження.



Переможцями у категорії «Еліта-мікс» стали лучани:





І – Дмитро Сардачук; ІІ ­– Юрій Тімцо; ІІІ – Влад Грушецький.



У категорії «Чоловіки» перемогли:





І – Максим Околіт (Луцьк); ІІ – Дмитро Стрихарчук (Рівне); ІІІ – Володимир Молчанов (Рівне).



У категорії «Жінки» свою перевагу довели:





І – Ольга Віюк (Рівне); ІІ – Ірина Коваленко (Рівне); ІІІ – Олексанра Жебель (м. Нетішин, Хмельницька обл.)



Подарунки від ДП «Волинський ЛСНЦ» вручила директор підприємства Тетяна Неводнічик.



– Ми раді, що ліс допомагає розвитку велоспорту в Україні. Приємно, що ви позитивно відгукуєтеся про нашу роботу. А місце, де ми з вами сьогодні знаходимося, справді унікальне і своїм ландшафтом, і породним складом. Не сумніваюся, що кожен із вас почерпнув не лише заряд адреналіну, а й отримав порцію наснаги від краси довколишньої природи. Ми завжди радо підтримуємо такі заходи. Ініціативи, які сприяють популяризації здорового способу життя, вітає начальник управління Олександр Кватирко. Тож не прощаємося. Будемо продовжувати таку співпрацю. Переможців іще раз вітаємо. Усім вам кажемо: до зустрічі, – зазначила Тетяна Неводнічик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Справжні велотреки з перешкодами, спортсмени-професіонали та аматори у повному екіпіруванні, переможці у трьох категоріях, медалі та призи – ліс поблизу Луцька сьогодні, 28 вересня, перетворився у зону екстриму.Тривали аматорські ХС-перегони «Струмівські хащі» повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ Попередні такі змагання відбувалися востаннє у 2015 році. Значна перерва виникла фактично через те, що не було організаторів, які б належно підготували трасу.Організатори перегонів – а це учасники велоклубу «Луцькі трейли»та– разом із такими ж, як і самі, активістами розчистили трасу, позначили маршрут та облаштували трампліни для стрибків.Розвитку велоспорту і відродженню змагань суттєво посприяли лісівники – працівники державного підприємства «Волинський лісовий селекційно-насінневий центр» облаштували екостежки та велодоріжки.Під час змагань 22 учасники з Луцька, Києва, Боярки (Київська обл.), Рівного, Нетішина (Хмельницька обл.) їздили на велосипедах по колу. Довжина траси – 3,5 км, покриття – грунт, пісок та дерн.Після тривалих перегонів розпочалася церемонія нагородження.Переможцями у категорії «Еліта-мікс» стали лучани:І –; ІІ ­–; ІІІ –У категорії «Чоловіки» перемогли:І –(Луцьк); ІІ –(Рівне); ІІІ –(Рівне).У категорії «Жінки» свою перевагу довели:І –(Рівне); ІІ –(Рівне); ІІІ –(м. Нетішин, Хмельницька обл.)Подарунки від ДП «Волинський ЛСНЦ» вручила директор підприємства– Ми раді, що ліс допомагає розвитку велоспорту в Україні. Приємно, що ви позитивно відгукуєтеся про нашу роботу. А місце, де ми з вами сьогодні знаходимося, справді унікальне і своїм ландшафтом, і породним складом. Не сумніваюся, що кожен із вас почерпнув не лише заряд адреналіну, а й отримав порцію наснаги від краси довколишньої природи. Ми завжди радо підтримуємо такі заходи. Ініціативи, які сприяють популяризації здорового способу життя, вітає начальник управління. Тож не прощаємося. Будемо продовжувати таку співпрацю. Переможців іще раз вітаємо. Усім вам кажемо: до зустрічі, – зазначила Тетяна Неводнічик.

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