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«Струмівські хащі»: поблизу Луцька відбулись екстримальні велоперегони. ФОТО

«Струмівські хащі»: поблизу Луцька відбулись екстримальні велоперегони. ФОТО
Справжні велотреки з перешкодами, спортсмени-професіонали та аматори у повному екіпіруванні, переможці у трьох категоріях, медалі та призи – ліс поблизу Луцька сьогодні, 28 вересня, перетворився у зону екстриму.

Тривали аматорські ХС-перегони «Струмівські хащі» повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Попередні такі змагання відбувалися востаннє у 2015 році. Значна перерва виникла фактично через те, що не було організаторів, які б належно підготували трасу.

Організатори перегонів – а це учасники велоклубу «Луцькі трейли» Дмитро Ільчишин, Олександр Черняк та Олександр Ходаковський – разом із такими ж, як і самі, активістами розчистили трасу, позначили маршрут та облаштували трампліни для стрибків.

Розвитку велоспорту і відродженню змагань суттєво посприяли лісівники – працівники державного підприємства «Волинський лісовий селекційно-насінневий центр» облаштували екостежки та велодоріжки.

«Струмівські хащі»: поблизу Луцька відбулись екстримальні велоперегони. ФОТО
«Струмівські хащі»: поблизу Луцька відбулись екстримальні велоперегони. ФОТО

Під час змагань 22 учасники з Луцька, Києва, Боярки (Київська обл.), Рівного, Нетішина (Хмельницька обл.) їздили на велосипедах по колу. Довжина траси – 3,5 км, покриття – грунт, пісок та дерн.

«Струмівські хащі»: поблизу Луцька відбулись екстримальні велоперегони. ФОТО
«Струмівські хащі»: поблизу Луцька відбулись екстримальні велоперегони. ФОТО
«Струмівські хащі»: поблизу Луцька відбулись екстримальні велоперегони. ФОТО
«Струмівські хащі»: поблизу Луцька відбулись екстримальні велоперегони. ФОТО

Після тривалих перегонів розпочалася церемонія нагородження.

Переможцями у категорії «Еліта-мікс» стали лучани:

«Струмівські хащі»: поблизу Луцька відбулись екстримальні велоперегони. ФОТО

І – Дмитро Сардачук; ІІ ­– Юрій Тімцо; ІІІ – Влад Грушецький.

У категорії «Чоловіки» перемогли:

«Струмівські хащі»: поблизу Луцька відбулись екстримальні велоперегони. ФОТО

І – Максим Околіт (Луцьк); ІІ – Дмитро Стрихарчук (Рівне); ІІІ – Володимир Молчанов (Рівне).

У категорії «Жінки» свою перевагу довели:

«Струмівські хащі»: поблизу Луцька відбулись екстримальні велоперегони. ФОТО

І – Ольга Віюк (Рівне); ІІ – Ірина Коваленко (Рівне); ІІІ – Олексанра Жебель (м. Нетішин, Хмельницька обл.)

Подарунки від ДП «Волинський ЛСНЦ» вручила директор підприємства Тетяна Неводнічик.

– Ми раді, що ліс допомагає розвитку велоспорту в Україні. Приємно, що ви позитивно відгукуєтеся про нашу роботу. А місце, де ми з вами сьогодні знаходимося, справді унікальне і своїм ландшафтом, і породним складом. Не сумніваюся, що кожен із вас почерпнув не лише заряд адреналіну, а й отримав порцію наснаги від краси довколишньої природи. Ми завжди радо підтримуємо такі заходи. Ініціативи, які сприяють популяризації здорового способу життя, вітає начальник управління Олександр Кватирко. Тож не прощаємося. Будемо продовжувати таку співпрацю. Переможців іще раз вітаємо. Усім вам кажемо: до зустрічі, – зазначила Тетяна Неводнічик.

«Струмівські хащі»: поблизу Луцька відбулись екстримальні велоперегони. ФОТО
«Струмівські хащі»: поблизу Луцька відбулись екстримальні велоперегони. ФОТО
«Струмівські хащі»: поблизу Луцька відбулись екстримальні велоперегони. ФОТО

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Теги: велоперегони, Струмівські хащі, ВОУЛМГ
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