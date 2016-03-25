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На Волині невідомі незаконно видобували пісок. ФОТО

На Волині невідомі незаконно видобували пісок. ФОТО
Учора, 27 вересня, працівниками державної лісової охорони ДП «Маневицьке ЛГ» спільно із працівниками Маневицького відділу поліції припинено незаконний видобуток піску на території Оконського лісництва.

Про це інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Лісовою охороною було затримано вантажний автомобіль «Рено», кузов якого частково заповнено піском, та навантажувач на базі трактора Т-150. Пісок видобувався на узбіччі нещодавно збудованої лісової дороги, яка з’єднує автомагістраль державного значення із житловим масивом с. Оконськ.

На Волині невідомі незаконно видобували пісок. ФОТО
На Волині невідомі незаконно видобували пісок. ФОТО

Внаслідок незаконних дій було частково зруйновано відкоси дороги.

Виявлений транспорт доставлений у Маневицький ВП ГУНП. За цим фактом працівники поліції проводять перевірку.
На Волині невідомі незаконно видобували пісок. ФОТО
На Волині невідомі незаконно видобували пісок. ФОТО
На Волині невідомі незаконно видобували пісок. ФОТО


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Теги: пісок, ліс, трактор, Рено, вантажівка, ВОУЛМГ, поліція, лісова охорона
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