На Волині невідомі незаконно видобували пісок. ФОТО
Сьогодні, 22:26
Учора, 27 вересня, працівниками державної лісової охорони ДП «Маневицьке ЛГ» спільно із працівниками Маневицького відділу поліції припинено незаконний видобуток піску на території Оконського лісництва.
Про це інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Лісовою охороною було затримано вантажний автомобіль «Рено», кузов якого частково заповнено піском, та навантажувач на базі трактора Т-150. Пісок видобувався на узбіччі нещодавно збудованої лісової дороги, яка з’єднує автомагістраль державного значення із житловим масивом с. Оконськ.
Внаслідок незаконних дій було частково зруйновано відкоси дороги.
Виявлений транспорт доставлений у Маневицький ВП ГУНП. За цим фактом працівники поліції проводять перевірку.
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Про це інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Лісовою охороною було затримано вантажний автомобіль «Рено», кузов якого частково заповнено піском, та навантажувач на базі трактора Т-150. Пісок видобувався на узбіччі нещодавно збудованої лісової дороги, яка з’єднує автомагістраль державного значення із житловим масивом с. Оконськ.
Внаслідок незаконних дій було частково зруйновано відкоси дороги.
Виявлений транспорт доставлений у Маневицький ВП ГУНП. За цим фактом працівники поліції проводять перевірку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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