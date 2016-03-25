На Волині невідомі незаконно видобували пісок. ФОТО





Про це інформує прес-служба



Лісовою охороною було затримано вантажний автомобіль «Рено», кузов якого частково заповнено піском, та навантажувач на базі трактора Т-150. Пісок видобувався на узбіччі нещодавно збудованої лісової дороги, яка з’єднує автомагістраль державного значення із житловим масивом с. Оконськ.





Внаслідок незаконних дій було частково зруйновано відкоси дороги.



Виявлений транспорт доставлений у Маневицький ВП ГУНП. За цим фактом працівники поліції проводять перевірку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 27 вересня, працівниками державної лісової охорони ДП «Маневицьке ЛГ» спільно із працівниками Маневицького відділу поліції припинено незаконний видобуток піску на території Оконського лісництва.Про це інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ Лісовою охороною було затримано вантажний автомобіль «Рено», кузов якого частково заповнено піском, та навантажувач на базі трактора Т-150. Пісок видобувався на узбіччі нещодавно збудованої лісової дороги, яка з’єднує автомагістраль державного значення із житловим масивом с. Оконськ.Внаслідок незаконних дій було частково зруйновано відкоси дороги.Виявлений транспорт доставлений у Маневицький ВП ГУНП. За цим фактом працівники поліції проводять перевірку.

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