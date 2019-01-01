вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

29 вересня на Волині: гортаючи календар

29 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує День народження Сергій Ващук, боєць батальйону "Азов" (на фото).

Особисте свято відзначають журналістка Віта Сахнік, головний бухгалтер Волинської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Ірина Пом'яновська.

За православним календарем 29 вересня іменини відзначають Віктори, Купріяни та Людмили.

Іменинникам цього дня зичимо міцного здоров’я, любові, натхнення та професійних успіхів.

У Луцьку цього дня у 1991 році відбулася установча конференція Товариства польської культури імені Єви Фелінської.

29 вересня у 1995 році створили транскордоне об'єднання «Єврорегіон «Буг».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Раді пропонують заборонити частину пластикових пакетів
Сьогодні, 00:31
29 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Луцьк на панорамах 90 років тому. РЕТРОФОТО
28 вересень, 23:35
Найбільший різьблений трон: у Володимирі встановили рекорд України. ФОТО
28 вересень, 22:51
На Волині невідомі незаконно видобували пісок. ФОТО
28 вересень, 22:26
Схожі новини
27 вересня на Волині: гортаючи календар 27 вересня на Волині: гортаючи календар
27 вересень, 00:00
25 вересня на Волині: гортаючи календар 25 вересня на Волині: гортаючи календар
25 вересень, 00:00
23 вересня на Волині: гортаючи календар 23 вересня на Волині: гортаючи календар
23 вересень, 00:00
21 вересня на Волині: гортаючи календар 21 вересня на Волині: гортаючи календар
21 вересень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Раді пропонують заборонити частину пластикових пакетів
Сьогодні, 00:31
 0
29 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Луцьк на панорамах 90 років тому. РЕТРОФОТО
28 вересень, 23:35
 0
Найбільший різьблений трон: у Володимирі встановили рекорд України. ФОТО
28 вересень, 22:51
 0
На Волині невідомі незаконно видобували пісок. ФОТО
28 вересень, 22:26
 0
Медіа
відео
1/8
﻿