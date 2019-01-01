Луцьк на панорамах 90 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 23:35
В сьогоднішній публікації хочемо познайомити наших читачів із цікавими ретро листівками, на яких можна побачити місто Луцьк, яким він був у 1920-1930-х роках.
Кадри тих часів показують поєднання архітектури та природи в
тогочасному місті. Замок, храми та велика вода, не відразу можна впізнати Луцьк.
В цей час в місті було зведено багато нових будівель і міських установ.
До прикладу: будівля школи № 1, Національний банк, поштамт, міська рада (колишній поштамт), дирекція «Укртелекому», Волинський краєзнавчий музей (колишнє земельне управління), будинок офіцерів (колишній земельний банк), старий корпус університету (колишня гімназія), приміщення СБУ (колишня Polska Macierz Szkolna).
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Кадри тих часів показують поєднання архітектури та природи в
тогочасному місті. Замок, храми та велика вода, не відразу можна впізнати Луцьк.
В цей час в місті було зведено багато нових будівель і міських установ.
До прикладу: будівля школи № 1, Національний банк, поштамт, міська рада (колишній поштамт), дирекція «Укртелекому», Волинський краєзнавчий музей (колишнє земельне управління), будинок офіцерів (колишній земельний банк), старий корпус університету (колишня гімназія), приміщення СБУ (колишня Polska Macierz Szkolna).
Тетяна Яцечко-Блаженко
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