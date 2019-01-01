Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:23
В 2020 році село Тростянець Ківерцівського району Волинської області буде святкувати ювілей, адже населеному пункту виповниться 450 років. Адже перша писемна згадка відома на сьогодні відноситься до 1570 року.
І вже зараз можна розпочинати готуватись до ювілею і дізнаватись про Тростянець більше.
В Австрійському державному архіві вдалось виявити дві цікаві ретро
світлини, які стосуються цього села. Фото були зроблені в роки Першої світової війни на території села Тростянець невідомим австрійським фотографом.
Чим вони цікаві? По-перше, вони передають атмосферу тогочасного села. Якби ми не знали, що фото зроблені в роки війни, то навіть про це б і не подумали, бо на відміну від інших населених пунктів, село виглядає не таким, що зазнало руйнувань. Принаймі на момент зйомки їх не видно.
Хоча з відкритих джерел знаємо, що Перша світова війна завдала великої шкоди селу. Тростянець був прифронтовим селом. Частина населення Тростянця евакуювалась у східні губернії тогочасної Російської імперії.
Чимало селянських дворів пограбували, спалили в 1915 році німецько-австрійські війська. У результаті Луцького прориву в 1916 році російські війська знову захопили територію села.
Цікавою сторінкою в історії села є 1917 рік, коли Тростянець входив до складу Української Народної Республіки.
Наприкінці квітня 1918, внаслідок Гетьманського перевороту Тростянець опиняється в складі Української Держави гетьмана Павла Скоропадського.
У грудні 1918 року починається Антигетьманське повстання. В Україні, а з нею — і в Тростянці, відновлюється влада Української Народної Республіки на чолі з Директорією.
Джерело фото: http://www.bildarchivaustria.at
Тетяна Яцечко-Блаженко
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І вже зараз можна розпочинати готуватись до ювілею і дізнаватись про Тростянець більше.
В Австрійському державному архіві вдалось виявити дві цікаві ретро
світлини, які стосуються цього села. Фото були зроблені в роки Першої світової війни на території села Тростянець невідомим австрійським фотографом.
Чим вони цікаві? По-перше, вони передають атмосферу тогочасного села. Якби ми не знали, що фото зроблені в роки війни, то навіть про це б і не подумали, бо на відміну від інших населених пунктів, село виглядає не таким, що зазнало руйнувань. Принаймі на момент зйомки їх не видно.
Хоча з відкритих джерел знаємо, що Перша світова війна завдала великої шкоди селу. Тростянець був прифронтовим селом. Частина населення Тростянця евакуювалась у східні губернії тогочасної Російської імперії.
Чимало селянських дворів пограбували, спалили в 1915 році німецько-австрійські війська. У результаті Луцького прориву в 1916 році російські війська знову захопили територію села.
Цікавою сторінкою в історії села є 1917 рік, коли Тростянець входив до складу Української Народної Республіки.
Наприкінці квітня 1918, внаслідок Гетьманського перевороту Тростянець опиняється в складі Української Держави гетьмана Павла Скоропадського.
У грудні 1918 року починається Антигетьманське повстання. В Україні, а з нею — і в Тростянці, відновлюється влада Української Народної Республіки на чолі з Директорією.
Джерело фото: http://www.bildarchivaustria.at
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Коментарі 1
Моє село! Дякую волиньпост.
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