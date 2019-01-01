Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО





І вже зараз можна розпочинати готуватись до ювілею і дізнаватись про Тростянець більше.



В Австрійському державному архіві вдалось виявити дві цікаві ретро

світлини, які стосуються цього села. Фото були зроблені в роки Першої світової війни на території села Тростянець невідомим австрійським фотографом.



Чим вони цікаві? По-перше, вони передають атмосферу тогочасного села. Якби ми не знали, що фото зроблені в роки війни, то навіть про це б і не подумали, бо на відміну від інших населених пунктів, село виглядає не таким, що зазнало руйнувань. Принаймі на момент зйомки їх не видно.



Хоча з відкритих джерел знаємо, що Перша світова війна завдала великої шкоди селу. Тростянець був прифронтовим селом. Частина населення Тростянця евакуювалась у східні губернії тогочасної Російської імперії.



Чимало селянських дворів пограбували, спалили в 1915 році німецько-австрійські війська. У результаті Луцького прориву в 1916 році російські війська знову захопили територію села.



Цікавою сторінкою в історії села є 1917 рік, коли Тростянець входив до складу Української Народної Республіки.



Наприкінці квітня 1918, внаслідок Гетьманського перевороту Тростянець опиняється в складі Української Держави гетьмана Павла Скоропадського.



У грудні 1918 року починається Антигетьманське повстання. В Україні, а з нею — і в Тростянці, відновлюється влада Української Народної Республіки на чолі з Директорією.



Джерело фото:



Тетяна Яцечко-Блаженко





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В 2020 році село Тростянець Ківерцівського району Волинської області буде святкувати ювілей, адже населеному пункту виповниться 450 років. Адже перша писемна згадка відома на сьогодні відноситься до 1570 року.І вже зараз можна розпочинати готуватись до ювілею і дізнаватись про Тростянець більше.В Австрійському державному архіві вдалось виявити дві цікаві ретросвітлини, які стосуються цього села. Фото були зроблені в роки Першої світової війни на території села Тростянець невідомим австрійським фотографом.Чим вони цікаві? По-перше, вони передають атмосферу тогочасного села. Якби ми не знали, що фото зроблені в роки війни, то навіть про це б і не подумали, бо на відміну від інших населених пунктів, село виглядає не таким, що зазнало руйнувань. Принаймі на момент зйомки їх не видно.Хоча з відкритих джерел знаємо, що Перша світова війна завдала великої шкоди селу. Тростянець був прифронтовим селом. Частина населення Тростянця евакуювалась у східні губернії тогочасної Російської імперії.Чимало селянських дворів пограбували, спалили в 1915 році німецько-австрійські війська. У результаті Луцького прориву в 1916 році російські війська знову захопили територію села.Цікавою сторінкою в історії села є 1917 рік, коли Тростянець входив до складу Української Народної Республіки.Наприкінці квітня 1918, внаслідок Гетьманського перевороту Тростянець опиняється в складі Української Держави гетьмана Павла Скоропадського.У грудні 1918 року починається Антигетьманське повстання. В Україні, а з нею — і в Тростянці, відновлюється влада Української Народної Республіки на чолі з Директорією.Джерело фото: http://www.bildarchivaustria.at

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію