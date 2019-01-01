вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО

Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
В 2020 році село Тростянець Ківерцівського району Волинської області буде святкувати ювілей, адже населеному пункту виповниться 450 років. Адже перша писемна згадка відома на сьогодні відноситься до 1570 року.

І вже зараз можна розпочинати готуватись до ювілею і дізнаватись про Тростянець більше.

В Австрійському державному архіві вдалось виявити дві цікаві ретро
світлини, які стосуються цього села. Фото були зроблені в роки Першої світової війни на території села Тростянець невідомим австрійським фотографом.

Чим вони цікаві? По-перше, вони передають атмосферу тогочасного села. Якби ми не знали, що фото зроблені в роки війни, то навіть про це б і не подумали, бо на відміну від інших населених пунктів, село виглядає не таким, що зазнало руйнувань. Принаймі на момент зйомки їх не видно.

Хоча з відкритих джерел знаємо, що Перша світова війна завдала великої шкоди селу. Тростянець був прифронтовим селом. Частина населення Тростянця евакуювалась у східні губернії тогочасної Російської імперії.

Чимало селянських дворів пограбували, спалили в 1915 році німецько-австрійські війська. У результаті Луцького прориву в 1916 році російські війська знову захопили територію села.

Цікавою сторінкою в історії села є 1917 рік, коли Тростянець входив до складу Української Народної Республіки.

Наприкінці квітня 1918, внаслідок Гетьманського перевороту Тростянець опиняється в складі Української Держави гетьмана Павла Скоропадського.

У грудні 1918 року починається Антигетьманське повстання. В Україні, а з нею — і в Тростянці, відновлюється влада Української Народної Республіки на чолі з Директорією.

Джерело фото: http://www.bildarchivaustria.at

Тетяна Яцечко-Блаженко

Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Тростянець, війна, ретрофото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Моє село! Дякую волиньпост.
Відповісти
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині невідомі викрали сільгосптехніки на чималу суму
Сьогодні, 09:51
Курс валют у Луцьку на 29 вересня
Сьогодні, 09:16
Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:23
Волиняни можуть здати поліції незареєстровану зброю
Сьогодні, 07:41
Одне тіло і дві голови: у Чернівцях народились сіамські близнюки
Сьогодні, 06:32
Схожі новини
Луцьк у міжвоєнний період на ретрофото Луцьк у міжвоєнний період на ретрофото
30 червень, 03:44
Як виглядав Ковель в роки Першої світової війни. РЕТРОФОТО Як виглядав Ковель в роки Першої світової війни. РЕТРОФОТО
18 червень, 08:16
Легіонери та кінотеатр для військових: Волинь на столітніх світлинах Легіонери та кінотеатр для військових: Волинь на столітніх світлинах
24 лютий, 18:35
Луцьк на панорамах 90 років тому. РЕТРОФОТО Луцьк на панорамах 90 років тому. РЕТРОФОТО
28 вересень, 23:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
29 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:21
 0
На Волині невідомі викрали сільгосптехніки на чималу суму
Сьогодні, 09:51
 0
Курс валют у Луцьку на 29 вересня
Сьогодні, 09:16
 0
Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:23
 0
Волиняни можуть здати поліції незареєстровану зброю
Сьогодні, 07:41
 0
Медіа
відео
1/8
﻿