Уже штрафували на 17 тисяч гривень: лучанка вчетверте попалась на торгівлі сурогатом





Про це у



"Вже вчетверте, і це лише за 2019 рік, гр.Мала Н.П. порушила норми закону та поруч з продуктами харчування, підторговувала сурогатним алкоголем зі своєї торгової точки на ринку "Лучеськ", що по пр.Відродження, 1.



Порушниця 09.09.19, 10.08.19 та 17.07.19 р. уже притягалася до адміністративної відповідальності за аналогічні правопорушення, адміністративні матеріали були передані до Луцького міськрайонного суду, і вже 05.09.19 р під час розгляду справи, Феміда визнала дії гр. Малої Надії Петрівни незаконними та призначила штраф у розмірі 17 000 грн!!!!.



24.09.19 р. на правопорушницю знову було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.4 ст. 156 КУпАП, що тягне за собою відповідальність у вигляді накладення штрафу від 10200 до 20400 гривень. Адміністративні матеріали будуть передано на розгляд в Луцький міськрайонний суд", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Продавчиню з ринку "Лучеськ" уже вчетверте спіймали на реалізації сурогатного алкоголю.Про це у facebook інформує муніципальна варта."Вже вчетверте, і це лише за 2019 рік, гр.Мала Н.П. порушила норми закону та поруч з продуктами харчування, підторговувала сурогатним алкоголем зі своєї торгової точки на ринку "Лучеськ", що по пр.Відродження, 1.Порушниця 09.09.19, 10.08.19 та 17.07.19 р. уже притягалася до адміністративної відповідальності за аналогічні правопорушення, адміністративні матеріали були передані до Луцького міськрайонного суду, і вже 05.09.19 р під час розгляду справи, Феміда визнала дії гр. Малої Надії Петрівни незаконними та призначила штраф у розмірі 17 000 грн!!!!.24.09.19 р. на правопорушницю знову було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.4 ст. 156 КУпАП, що тягне за собою відповідальність у вигляді накладення штрафу від 10200 до 20400 гривень. Адміністративні матеріали будуть передано на розгляд в Луцький міськрайонний суд", - йдеться в повідомленні.

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