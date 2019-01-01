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В Умані вантажівка протаранила автобус, дев’ять постраждалих. ФОТО

В Умані вантажівка протаранила автобус, дев’ять постраждалих. ФОТО
28 вересня, близько 09 години ранку, на автодорозі М- 05 (Київ-Одеса) сталося зіткнення між автобусом Mercedes-Benz та вантажним автомобілем Daf.

Про це інформує патрульна поліція Черкаської області.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля не надав переваги в русі автобусу, який рухався в попутному напрямку.
Внаслідок ДТП травмовано 9 чоловік.

Дев’ять пасажирів з автобуса Mercedes-Benz госпіталізовано до Жашківської центральної районної лікарні.

Рух транспорту на даній ділянці автодороги М-05 (153 км) було ускладнено.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, проводилися першочергові слідчі дії.

В Умані вантажівка протаранила автобус, дев’ять постраждалих. ФОТО
В Умані вантажівка протаранила автобус, дев’ять постраждалих. ФОТО
В Умані вантажівка протаранила автобус, дев’ять постраждалих. ФОТО
В Умані вантажівка протаранила автобус, дев’ять постраждалих. ФОТО
В Умані вантажівка протаранила автобус, дев’ять постраждалих. ФОТО

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Теги: аварія, вантажівка, автобус, траса, поліція, Умань, постраждалі
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