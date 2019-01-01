В Умані вантажівка протаранила автобус, дев’ять постраждалих. ФОТО
Сьогодні, 04:25
28 вересня, близько 09 години ранку, на автодорозі М- 05 (Київ-Одеса) сталося зіткнення між автобусом Mercedes-Benz та вантажним автомобілем Daf.
Про це інформує патрульна поліція Черкаської області.
За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля не надав переваги в русі автобусу, який рухався в попутному напрямку.
Внаслідок ДТП травмовано 9 чоловік.
Дев’ять пасажирів з автобуса Mercedes-Benz госпіталізовано до Жашківської центральної районної лікарні.
Рух транспорту на даній ділянці автодороги М-05 (153 км) було ускладнено.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, проводилися першочергові слідчі дії.
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Про це інформує патрульна поліція Черкаської області.
За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля не надав переваги в русі автобусу, який рухався в попутному напрямку.
Внаслідок ДТП травмовано 9 чоловік.
Дев’ять пасажирів з автобуса Mercedes-Benz госпіталізовано до Жашківської центральної районної лікарні.
Рух транспорту на даній ділянці автодороги М-05 (153 км) було ускладнено.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, проводилися першочергові слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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