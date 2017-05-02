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Волинська метальниця посіла 5 місце на чемпіонаті світу. ФОТО

Волинська метальниця посіла 5 місце на чемпіонаті світу. ФОТО
Лучанка Ірина Климець — п’ята у метання молота на Чемпіонаті світу із легкої атлетики, що відбувається у столиці Катару — Доха.

Про це повідомили у Федерації легкої атлетики Волинської області пише «Волинь Online».

“З двома особистими рекордами у фіналі мундіалю, серед найсильніших молотобійок світу. У першій спробі — 73,17, у другій — 73,56 м. Іра якийсь час йшла четвертою, але потім розметалася китаянка Ванг, яка в підсумку третя”, — йдеться у дописі.

Це кращий результат 24-річної спортсменки в кар’єрі. Вона — перша українка за останні 14 років, яка зуміла потрапити у фінал Чемпіонату світу в цьому виді програми.

Волинська метальниця посіла 5 місце на чемпіонаті світу. ФОТО
Волинська метальниця посіла 5 місце на чемпіонаті світу. ФОТО
Волинська метальниця посіла 5 місце на чемпіонаті світу. ФОТО

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Теги: Ірина Климець, метання молота, чемпіонат світу, легка атлетика
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