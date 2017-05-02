Волинська метальниця посіла 5 місце на чемпіонаті світу. ФОТО

Ірина Климець — п’ята у метання молота на Чемпіонаті світу із легкої атлетики, що відбувається у столиці Катару — Доха.



Про це повідомили у Федерації легкої атлетики Волинської області пише



“З двома особистими рекордами у фіналі мундіалю, серед найсильніших молотобійок світу. У першій спробі — 73,17, у другій — 73,56 м. Іра якийсь час йшла четвертою, але потім розметалася китаянка Ванг, яка в підсумку третя”, — йдеться у дописі.



Це кращий результат 24-річної спортсменки в кар’єрі. Вона — перша українка за останні 14 років, яка зуміла потрапити у фінал Чемпіонату світу в цьому виді програми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка— п’ята у метання молота на Чемпіонаті світу із легкої атлетики, що відбувається у столиці Катару — Доха.Про це повідомили у Федерації легкої атлетики Волинської області пише «Волинь Online» “З двома особистими рекордами у фіналі мундіалю, серед найсильніших молотобійок світу. У першій спробі — 73,17, у другій — 73,56 м. Іра якийсь час йшла четвертою, але потім розметалася китаянка Ванг, яка в підсумку третя”, — йдеться у дописі.Це кращий результат 24-річної спортсменки в кар’єрі. Вона — перша українка за останні 14 років, яка зуміла потрапити у фінал Чемпіонату світу в цьому виді програми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію