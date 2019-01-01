У лікарні на Волині відремонтують покрівлю одного з відділень. ФОТО
Сьогодні, 03:37
Завдяки коштам Міжнародної благодійної організації «Медичне милосердя Канади» проводять ремонт покрівлі одного з відділень Ковельського МТМО. Посприяли у проведенні ремонту й прихожани одного з храмів Ковельщини.
Про це повідомляє КовельPost.
Співпраця з фондом «Медичне милосердя Канади» триває уже три роки. Нагадаємо, цьогоріч завдяки фінансовій допомозі благодійників вдалося поетапно зробити капітальний ремонт протитуберкульозного кабінету поліклініки ЦРЛ.
- Ковельське МТМО щиро дякує голові фонду «Медичне милосердя Канади» Мирославу Семкулею та настоятелю храму в селі Облапи - отцю Віталію Вітику, за сприяння в наданні матеріалів для перекриття покрівлі фтизіатричного корпусу на загальну суму у розмірі 72000грн. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю, - йдеться у дописі медиків на сторінці Ковельського МТМО у соцмережі.
Довідково:
«Медичне милосердя» Канади – організація, яка надає медикаменти, кошти та обладнання різним країнам світу, які потребують допомоги. Батьки засновника організації Мирослава Семколея, - вихідці з України, які ще у 1929 році емігрували в Канаду. Мирослав Семкулей і його дружина Ілейн живуть у Калгарі. Він - лікар за освітою, вона - корінна канадійка, за фахом фармацевт. З благодійною місією вони з колегами їздять у країни Азії, а також в Україну.
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Про це повідомляє КовельPost.
Співпраця з фондом «Медичне милосердя Канади» триває уже три роки. Нагадаємо, цьогоріч завдяки фінансовій допомозі благодійників вдалося поетапно зробити капітальний ремонт протитуберкульозного кабінету поліклініки ЦРЛ.
- Ковельське МТМО щиро дякує голові фонду «Медичне милосердя Канади» Мирославу Семкулею та настоятелю храму в селі Облапи - отцю Віталію Вітику, за сприяння в наданні матеріалів для перекриття покрівлі фтизіатричного корпусу на загальну суму у розмірі 72000грн. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю, - йдеться у дописі медиків на сторінці Ковельського МТМО у соцмережі.
Довідково:
«Медичне милосердя» Канади – організація, яка надає медикаменти, кошти та обладнання різним країнам світу, які потребують допомоги. Батьки засновника організації Мирослава Семколея, - вихідці з України, які ще у 1929 році емігрували в Канаду. Мирослав Семкулей і його дружина Ілейн живуть у Калгарі. Він - лікар за освітою, вона - корінна канадійка, за фахом фармацевт. З благодійною місією вони з колегами їздять у країни Азії, а також в Україну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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