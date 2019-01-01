вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 29 вересня

Курс валют у Луцьку на 29 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 23.954, а продаж - 24.329.

Євро при купівлі становить - 26.031, продажу - 26.642.

Курс російського рубля: купівля - 0.330, продаж - 0.388.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.646, продаж - 6.127.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, 29 серпня, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
29 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:21
На Волині невідомі викрали сільгосптехніки на чималу суму
Сьогодні, 09:51
Курс валют у Луцьку на 29 вересня
Сьогодні, 09:16
Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:23
Волиняни можуть здати поліції незареєстровану зброю
Сьогодні, 07:41
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 27 вересня Курс валют у Луцьку на 27 вересня
27 вересень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 25 вересня: валюта продовжує падіння Курс валют у Луцьку на 25 вересня: валюта продовжує падіння
25 вересень, 09:14
Курс валют у Луцьку на 24 вересня Курс валют у Луцьку на 24 вересня
24 вересень, 09:03
Курс валют у Луцьку на 23 вересня Курс валют у Луцьку на 23 вересня
23 вересень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
29 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:21
 0
На Волині невідомі викрали сільгосптехніки на чималу суму
Сьогодні, 09:51
 0
Курс валют у Луцьку на 29 вересня
Сьогодні, 09:16
 0
Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:23
 0
Волиняни можуть здати поліції незареєстровану зброю
Сьогодні, 07:41
 0
Медіа
відео
1/8
﻿