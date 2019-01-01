Курс валют у Луцьку на 29 вересня
Сьогодні, 09:16
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 23.954, а продаж - 24.329.
Євро при купівлі становить - 26.031, продажу - 26.642.
Курс російського рубля: купівля - 0.330, продаж - 0.388.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.646, продаж - 6.127.
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Євро при купівлі становить - 26.031, продажу - 26.642.
Курс російського рубля: купівля - 0.330, продаж - 0.388.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.646, продаж - 6.127.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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