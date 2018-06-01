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Неповнолітній волинян на Volkswagen збив 17-річну дівчину: потерпіла – у лікарні

Неповнолітній волинян на Volkswagen збив 17-річну дівчину: потерпіла – у лікарні
У селі Підбереззя Горохівського району автомобіль Volkswagen Golf збив 17-річну дівчину. Постраждалу госпіталізували.

Автопригода трапилася у суботу, 28 вересня, - інформує ГУНП у Волинській області.

Зазначають, за кермом легковика перебував 17-річний житель райцентру Горохів.

Водій наїхав на пішохода, 17-річну жительку району, котра рухалася обабіч дороги у попутному напрямку.

У результаті ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

Транспортний засіб затримали та помістили на арештмайданчик.

За фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження.

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Теги: аварія, неповнолітній, збив пішохода
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