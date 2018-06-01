Неповнолітній волинян на Volkswagen збив 17-річну дівчину: потерпіла – у лікарні





Автопригода трапилася у суботу, 28 вересня, - інформує ГУНП у Волинській області.



Зазначають, за кермом легковика перебував 17-річний житель райцентру Горохів.



Водій наїхав на пішохода, 17-річну жительку району, котра рухалася обабіч дороги у попутному напрямку.



У результаті ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.



Транспортний засіб затримали та помістили на арештмайданчик.



За фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження.

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