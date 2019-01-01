У Луцьку на залізничному вокзалі матері загиблого Героя відмовили у пільговому проїзді

Тамару Пулатівну Упорову. Жінці продали квиток за повну вартість, коли вона, згідно із законом, мала заплатити тільки половину ціни.



Інцидент трапився 22 вересня, - про це Руслан Теліпський.



"Мало того, що жінка ходила по законну свою пільгу 3 дні, так ще й отримала приниження від касирши, котра продала їй квиток за повну вартість ... біля туалету (це що - такий тонкий натяк був як в радянському фільмі з озвученою фразою "дєтка - твайо мєста возлє параши" ?)", - розповідає волонтер.



Відомо, що від 1.06.2019 вступили у дію зміни до Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їх сімей" за ст. 14 пункт 4. В ньому йдеться про 50% пільгову вартість квитка на проїзд залізничним транспортом без обмежень поїздок для батьків загиблих військовослужбовців ЗСУ по "чорному" посвідченні по всій території України.



Працівники каси залізничного вокзалу Луцька цей закон проігнорували і відмовили жінці у цій пільзі. Продали білет за повну вартість.



Зауважимо, Тамара Упорова є членом новоствореної Волинської обласної філії Всеукраїнської Громадської Організації "Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО". Вона звернулася до керівника Організації - Свищ Катерини Богданівни за допомогою, так як на Гарячу лінію "Укрзалізниці" матір не змогла додзвонитись, а директора вокзалу на робочому місці не було.



При втручанні керівника та юристів організації справедливість була встановлена. На скаргу відреагували швидко.



"Мені повернули різницю вартості квитка. Керівник вокзалу вибачилася за помилку касира і незручності, ще й дали місце у вагоні з резерву (так як попередньо квиток був проданий на місце біля туалету)", - зауважує жінка.



Зазначимо, на той час Тамара Упорова перебувала в лікарні і білет купувала для продовження лікування в санаторії.



"Дякую Всеукраїнській Громадській Організації "Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО", що я з вами, а ви зі мною. Також я закликаю об'єднуватися і разом виборювати свої права", - дякую матір загиблого Героя.



Нагадаємо, Упоров Ігор Романович – командир бойової машини, командир відділення 51-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. 28 червня 2014 року брав участь у бою біля села Макарове Станично-Луганського району Луганської області. Під час мінометного обстрілу боєць був поранений осколком у живіт. Помер від втрати крові у вертольоті при транспортуванні до шпиталю і так і ніколи не побачив народження своєї меншої донечки.



Він був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (04.06.2015; посмертно), почесною відзнакою Володимир-Волинської міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» (29.10.2014; посмертно). Також почесний громадянин міста Володимир-Волинський (24.04.2015; посмертно). Рішенням Володимир-Волинської міської ради від 9 вересня 2015 року № 46/15

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