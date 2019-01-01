Втік з місця події: волинянин на мотоциклі збив чоловіка
Сьогодні, 18:33
У Маневицькому районі мотоцикліст збив 37-річного жителя цього ж району. Чоловіка госпіталізували. Водій із місця пригоди втік.
Інцидент трапився у суботу, 28 вересня, - повідомляє Нацполіція Волині.
Співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно встановили, що наїзд на пішохода скоїв 21-річний житель Маневицького району.
Зазначають, мотоцикл Mustang не зареєстрований у встановленому законом порядку.
За цим фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився у суботу, 28 вересня, - повідомляє Нацполіція Волині.
Співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно встановили, що наїзд на пішохода скоїв 21-річний житель Маневицького району.
Зазначають, мотоцикл Mustang не зареєстрований у встановленому законом порядку.
За цим фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 19:08
Втік з місця події: волинянин на мотоциклі збив чоловіка
Сьогодні, 18:33
Волинянка отримала найвище спортивне звання України
Сьогодні, 18:00
У ковельської борчині викрали нове авто
Сьогодні, 17:28
В аварії на Волині травмувався мотоцикліст з Рівного
Сьогодні, 17:00
Медіа