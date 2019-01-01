Втік з місця події: волинянин на мотоциклі збив чоловіка





Інцидент трапився у суботу, 28 вересня, - повідомляє Нацполіція Волині.



Співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно встановили, що наїзд на пішохода скоїв 21-річний житель Маневицького району.



Зазначають, мотоцикл Mustang не зареєстрований у встановленому законом порядку.



За цим фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькому районі мотоцикліст збив 37-річного жителя цього ж району. Чоловіка госпіталізували. Водій із місця пригоди втік.Інцидент трапився у суботу, 28 вересня, - повідомляє Нацполіція Волині.Співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно встановили, що наїзд на пішохода скоїв 21-річний житель Маневицького району.Зазначають, мотоцикл Mustang не зареєстрований у встановленому законом порядку.За цим фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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