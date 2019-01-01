Волиняни приготувала піцу на міжнародному конкурсі. ФОТО

Юрій Хазіпов разом із Віталієм Волковим взяли участь у 18-му міжнародному фестивалі та чемпіонаті з приготування піци у Неаполі.



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Загалом під час заходу у Неаполі готували піцу 600 майстрів з усіх куточків світу. Українці вперше брали участь у цьому чемпіонаті.



"Результатів поки не знаємо. Сподіваємося на 4-5 місце в категорії "піца-акробатика", – зазначив Юрій Хазіпов.



Волиняни представляли команду "Otto Pizza".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський шеф-кухарразом ізвзяли участь у 18-му міжнародному фестивалі та чемпіонаті з приготування піци у Неаполі.Про це повідомляє ІА "Конкурент".

Загалом під час заходу у Неаполі готували піцу 600 майстрів з усіх куточків світу. Українці вперше брали участь у цьому чемпіонаті."Результатів поки не знаємо. Сподіваємося на 4-5 місце в категорії "піца-акробатика", – зазначив Юрій Хазіпов.Волиняни представляли команду "Otto Pizza".

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