Волиняни приготувала піцу на міжнародному конкурсі. ФОТО
Сьогодні, 13:16
Волинський шеф-кухар Юрій Хазіпов разом із Віталієм Волковим взяли участь у 18-му міжнародному фестивалі та чемпіонаті з приготування піци у Неаполі.
Про це повідомляє ІА "Конкурент".
Загалом під час заходу у Неаполі готували піцу 600 майстрів з усіх куточків світу. Українці вперше брали участь у цьому чемпіонаті.
"Результатів поки не знаємо. Сподіваємося на 4-5 місце в категорії "піца-акробатика", – зазначив Юрій Хазіпов.
Волиняни представляли команду "Otto Pizza".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ІА "Конкурент".
Загалом під час заходу у Неаполі готували піцу 600 майстрів з усіх куточків світу. Українці вперше брали участь у цьому чемпіонаті.
"Результатів поки не знаємо. Сподіваємося на 4-5 місце в категорії "піца-акробатика", – зазначив Юрій Хазіпов.
Волиняни представляли команду "Otto Pizza".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волиняни приготувала піцу на міжнародному конкурсі. ФОТО
Сьогодні, 13:16
На Волині легковик злетів у кювет: є постраждалі
Сьогодні, 12:49
Монахиня з Луцька всиновила 9 дітей
Сьогодні, 12:16
У Луцьку на залізничному вокзалі матері загиблого Героя відмовили у пільговому проїзді
Сьогодні, 11:29
Медіа