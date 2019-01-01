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Волиняни приготувала піцу на міжнародному конкурсі. ФОТО

Волиняни приготувала піцу на міжнародному конкурсі. ФОТО
Волинський шеф-кухар Юрій Хазіпов разом із Віталієм Волковим взяли участь у 18-му міжнародному фестивалі та чемпіонаті з приготування піци у Неаполі.

Про це повідомляє ІА "Конкурент".

Загалом під час заходу у Неаполі готували піцу 600 майстрів з усіх куточків світу. Українці вперше брали участь у цьому чемпіонаті.

"Результатів поки не знаємо. Сподіваємося на 4-5 місце в категорії "піца-акробатика", – зазначив Юрій Хазіпов.

Волиняни представляли команду "Otto Pizza".


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Теги: волиняни, міжнародний конкурс, піца
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