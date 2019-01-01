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Осіннє місто: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами. ФОТО

Осіннє місто: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами. ФОТО
Луцький фотограф Віктор Чухрай показав неймовірні фото осіннього міста.

Світлини він опублікував на сторінці у Facebook.

"Доброго ранку Луцьк. Невже вже вересень закінчується?", - йдеться у дописі.

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Осіннє місто: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами. ФОТО
Осіннє місто: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами. ФОТО
Осіннє місто: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами. ФОТО

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Теги: осінній Луцьк, фото
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