Осіннє місто: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами. ФОТО
Сьогодні, 13:55
Луцький фотограф Віктор Чухрай показав неймовірні фото осіннього міста.
Світлини він опублікував на сторінці у Facebook.
"Доброго ранку Луцьк. Невже вже вересень закінчується?", - йдеться у дописі.
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Світлини він опублікував на сторінці у Facebook.
"Доброго ранку Луцьк. Невже вже вересень закінчується?", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Відлітають журавлі: птахи у небі над Луцьком. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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