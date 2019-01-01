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Волиняни – чемпіони Європи з бойового самбо

Волиняни – чемпіони Європи з бойового самбо
Брати Іван та Юрій Пасичі із села Деревок Любешівського району вибороли перші місця на чемпіонаті Європи з бойового самбо, який відбувався у Польщі.

Впевнену перемогу здобула і загалом збірна України, - інформує газета "Нове життя".

Перемоги спортсменів збірної привели країну на перше командне місце.

«Вітаємо волинян (представників клубів "Воїн" та "Гарда"), які додали збірній України з бойового самбо призових балів», - написали на сторінці клубу «Воїн».


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Теги: брати з Волині, чемпіонат Європи, бойове самбо
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