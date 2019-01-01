Волиняни – чемпіони Європи з бойового самбо

Іван та Юрій Пасичі із села Деревок Любешівського району вибороли перші місця на чемпіонаті Європи з бойового самбо, який відбувався у Польщі.



Впевнену перемогу здобула і загалом збірна України, - інформує газета



Перемоги спортсменів збірної привели країну на перше командне місце.



«Вітаємо волинян (представників клубів "Воїн" та "Гарда"), які додали збірній України з бойового самбо призових балів», - написали на сторінці клубу «Воїн».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Братитаіз села Деревок Любешівського району вибороли перші місця на чемпіонаті Європи з бойового самбо, який відбувався у Польщі.Впевнену перемогу здобула і загалом збірна України, - інформує газета "Нове життя". Перемоги спортсменів збірної привели країну на перше командне місце.«Вітаємо волинян (представників клубів "Воїн" та "Гарда"), які додали збірній України з бойового самбо призових балів», - написали на сторінці клубу «Воїн».

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