Волинянка отримала найвище спортивне звання України

Валентина Мирончук із села Зарудчі Любешівського району отримала посвідчення майстра спорту України міжнародного класу з легкої атлетики.



Про це вона



«Цьому було присвячено дуже багато сил, енергії, терпіння та щоденної праці! Дякую моєму тренеру Володимиру Яловику за плідну і нелегку роботу, за допомогу у здійсненні моєї мрії», - йдеться у дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із села Зарудчі Любешівського району отримала посвідчення майстра спорту України міжнародного класу з легкої атлетики.Про це вона написала на сторінці у Facebook.«Цьому було присвячено дуже багато сил, енергії, терпіння та щоденної праці! Дякую моєму тренеруза плідну і нелегку роботу, за допомогу у здійсненні моєї мрії», - йдеться у дописі.

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