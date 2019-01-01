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Волинянка отримала найвище спортивне звання України

Волинянка отримала найвище спортивне звання України
Валентина Мирончук із села Зарудчі Любешівського району отримала посвідчення майстра спорту України міжнародного класу з легкої атлетики.

Про це вона написала на сторінці у Facebook.

«Цьому було присвячено дуже багато сил, енергії, терпіння та щоденної праці! Дякую моєму тренеру Володимиру Яловику за плідну і нелегку роботу, за допомогу у здійсненні моєї мрії», - йдеться у дописі.


Волинянка отримала найвище спортивне звання України
Волинянка отримала найвище спортивне звання України
Волинянка отримала найвище спортивне звання України

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Теги: волинянка, легка атлетика, майстер спорту України
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