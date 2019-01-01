Волинянка отримала найвище спортивне звання України
Сьогодні, 18:00
Валентина Мирончук із села Зарудчі Любешівського району отримала посвідчення майстра спорту України міжнародного класу з легкої атлетики.
Про це вона написала на сторінці у Facebook.
«Цьому було присвячено дуже багато сил, енергії, терпіння та щоденної праці! Дякую моєму тренеру Володимиру Яловику за плідну і нелегку роботу, за допомогу у здійсненні моєї мрії», - йдеться у дописі.
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Про це вона написала на сторінці у Facebook.
«Цьому було присвячено дуже багато сил, енергії, терпіння та щоденної праці! Дякую моєму тренеру Володимиру Яловику за плідну і нелегку роботу, за допомогу у здійсненні моєї мрії», - йдеться у дописі.
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