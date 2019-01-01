У волинській громаді відремонтували дитсадочок. ФОТО
Сьогодні, 14:50
У ДНЗ "Світанок" Старовижівського району провели капітальний ремонт.
Про це йдеться на сторінці селищної ради.
Зазначають, працівники та відвідувачі Нововижвівського дитячого садочка багато років чекали на проведення ремонту, адже стан цього закладу бажав бути кращим.
Капітальний ремонт закладу провели за кошти селищного бюджету.
"Зараз, надзвичайно приємно бачити усміхнені обличчя діток, їх батьків та працівників Нововижвівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Світанок», які безумовно отримують задоволення від користування якісно відремонтованими приміщеннями цього закладу", - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці селищної ради.
Зазначають, працівники та відвідувачі Нововижвівського дитячого садочка багато років чекали на проведення ремонту, адже стан цього закладу бажав бути кращим.
Капітальний ремонт закладу провели за кошти селищного бюджету.
"Зараз, надзвичайно приємно бачити усміхнені обличчя діток, їх батьків та працівників Нововижвівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Світанок», які безумовно отримують задоволення від користування якісно відремонтованими приміщеннями цього закладу", - йдеться у повідомленні.
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