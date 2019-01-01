У волинській громаді відремонтували дитсадочок. ФОТО





Про це йдеться



Зазначають, працівники та відвідувачі Нововижвівського дитячого садочка багато років чекали на проведення ремонту, адже стан цього закладу бажав бути кращим.



Капітальний ремонт закладу провели за кошти селищного бюджету.



"Зараз, надзвичайно приємно бачити усміхнені обличчя діток, їх батьків та працівників Нововижвівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Світанок», які безумовно отримують задоволення від користування якісно відремонтованими приміщеннями цього закладу", - йдеться у повідомленні.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ДНЗ "Світанок" Старовижівського району провели капітальний ремонт.Про це йдеться на сторінці селищної ради. Зазначають, працівники та відвідувачі Нововижвівського дитячого садочка багато років чекали на проведення ремонту, адже стан цього закладу бажав бути кращим.Капітальний ремонт закладу провели за кошти селищного бюджету."Зараз, надзвичайно приємно бачити усміхнені обличчя діток, їх батьків та працівників Нововижвівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Світанок», які безумовно отримують задоволення від користування якісно відремонтованими приміщеннями цього закладу", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію