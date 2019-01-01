У Нововолинську на автостанції неповнолітнім продавали цигарки





Про це йдеться на



Так, на міській автостанції зафіксували продаж тютюнових виробів неповнолітньому.



На продавця-порушника склали протокол за ст. 15-3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно офіцери поліції Нововолинського відділення спільно з працівниками служби у справах дітей провели рейд з метою виявлення фактів незаконного продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів дітям.Про це йдеться на сайті Нововолинської ради. Так, на міській автостанції зафіксували продаж тютюнових виробів неповнолітньому.На продавця-порушника склали протокол за ст. 15-3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

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