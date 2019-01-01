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У Нововолинську на автостанції неповнолітнім продавали цигарки

У Нововолинську на автостанції неповнолітнім продавали цигарки
Нещодавно офіцери поліції Нововолинського відділення спільно з працівниками служби у справах дітей провели рейд з метою виявлення фактів незаконного продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів дітям.

Про це йдеться на сайті Нововолинської ради.

Так, на міській автостанції зафіксували продаж тютюнових виробів неповнолітньому.

На продавця-порушника склали протокол за ст. 15-3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

Головне фото - ілюстративне.


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Теги: Нововолинськ, рейд, міська автостанція, продаж неповнолітнім
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