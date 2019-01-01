У чергах на кордоні з Польщею скупчилося чимало автівок
Сьогодні, 15:48
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 15:00 29 серпня стоять 210 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15:00 Республіка Польща: "Устилуг" – 20, "Угринів" – 0, "Рава-Руська" – 0, "Грушів" – 0, "Смільниця" – 0, "Шегині" – 100, "Краковець" – 110", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15:00 Республіка Польща: "Устилуг" – 20, "Угринів" – 0, "Рава-Руська" – 0, "Грушів" – 0, "Смільниця" – 0, "Шегині" – 100, "Краковець" – 110", - йдеться у повідомленні.
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