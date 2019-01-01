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Шквальний вітер: у західних областях оголосили штормове попередження

Шквальний вітер: у західних областях оголосили штормове попередження
В Україні 30 вересня оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, в західних областях очікують пориви вітру 15-20 м / с, на високогір'ї Карпат 25-30 м / с.

"30 вересня о західних, вдень місцями і в північних областях пориви вітру 15-20 м / с, на високогір'ї Карпат 25-30 м / с", - йдеться в повідомленні.

У південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Теги: штормове попередження, західні області, шквальний вітер
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