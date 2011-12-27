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В аварії на Волині травмувався мотоцикліст з Рівного

В аварії на Волині травмувався мотоцикліст з Рівного
У Любешівському районі зіткнулися автомобіль Mercedes Benz Sprinter та мотоцикл Lonsin.

Аварія трапилася у суботу, 28 вересня, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.

За кермом двоколісного перебував 19-річний житель Рівненської області.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів хлопець отримав травми. Його госпіталізували у лікарню.

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Теги: Любешівський район, житель Рівного, аварія
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