В аварії на Волині травмувався мотоцикліст з Рівного





Аварія трапилася у суботу, 28 вересня, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.



За кермом двоколісного перебував 19-річний житель Рівненської області.



Внаслідок зіткнення транспортних засобів хлопець отримав травми. Його госпіталізували у лікарню.

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