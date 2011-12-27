В аварії на Волині травмувався мотоцикліст з Рівного
Сьогодні, 17:00
У Любешівському районі зіткнулися автомобіль Mercedes Benz Sprinter та мотоцикл Lonsin.
Аварія трапилася у суботу, 28 вересня, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
За кермом двоколісного перебував 19-річний житель Рівненської області.
Внаслідок зіткнення транспортних засобів хлопець отримав травми. Його госпіталізували у лікарню.
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Аварія трапилася у суботу, 28 вересня, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
За кермом двоколісного перебував 19-річний житель Рівненської області.
Внаслідок зіткнення транспортних засобів хлопець отримав травми. Його госпіталізували у лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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