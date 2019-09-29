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У луцькому храмі молилися за мир в Україні. ФОТО

У луцькому храмі молилися за мир в Україні. ФОТО
У неділю, 29 вересня, після Воздвиження, архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл очолив божественну літургію у Свято-Покровському храмі Луцька.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).

Йому співслужили настоятель храму архімандрит Афанасій (Герман), завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), архімандрит Аліпій (Сапіга) та клірики Свято-Покровського храму.

Під час літургії була виголошена посилена молитва за мир в Україні та за єдність православного християнства.

Після закінченні богослужіння керівник Волинської єпархії звернувся до усіх присутніх зі словом проповіді.

Архіпастир зауважив, якою має бути найбільша заповідь для православного християнина. Адже відповідь дає сам Христос. Любов до Бога та любов до ближнього є основою Христової Церкви. І ця основа має перебувати постійно на першому місці у шляху, який ми прокладаємо до спасіння нашої душі.

У луцькому храмі молилися за мир в Україні. ФОТО
У луцькому храмі молилися за мир в Україні. ФОТО
У луцькому храмі молилися за мир в Україні. ФОТО
У луцькому храмі молилися за мир в Україні. ФОТО
У луцькому храмі молилися за мир в Україні. ФОТО
У луцькому храмі молилися за мир в Україні. ФОТО

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Теги: Волинська єпархія УПЦ (МП), мир в Україні, Нафанаїл, луцький храм
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