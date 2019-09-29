У луцькому храмі молилися за мир в Україні. ФОТО

Нафанаїл очолив божественну літургію у Свято-Покровському храмі Луцька.



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Йому співслужили настоятель храму архімандрит Афанасій (Герман), завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), архімандрит Аліпій (Сапіга) та клірики Свято-Покровського храму.



Під час літургії була виголошена посилена молитва за мир в Україні та за єдність православного християнства.



Після закінченні богослужіння керівник Волинської єпархії звернувся до усіх присутніх зі словом проповіді.



Архіпастир зауважив, якою має бути найбільша заповідь для православного християнина. Адже відповідь дає сам Христос. Любов до Бога та любов до ближнього є основою Христової Церкви. І ця основа має перебувати постійно на першому місці у шляху, який ми прокладаємо до спасіння нашої душі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 29 вересня, після Воздвиження, архієпископ Волинський і Луцькийочолив божественну літургію у Свято-Покровському храмі Луцька.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП ).Йому співслужили настоятель храму архімандрит, завідувач канцелярією єпархії архімандрит, архімандритта клірики Свято-Покровського храму.Під час літургії була виголошена посилена молитва за мир в Україні та за єдність православного християнства.Після закінченні богослужіння керівник Волинської єпархії звернувся до усіх присутніх зі словом проповіді.Архіпастир зауважив, якою має бути найбільша заповідь для православного християнина. Адже відповідь дає сам Христос. Любов до Бога та любов до ближнього є основою Христової Церкви. І ця основа має перебувати постійно на першому місці у шляху, який ми прокладаємо до спасіння нашої душі.

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