Лучанам розкажуть про місто в «доінтернетну» еру

Тетяни Яцечко-Блаженко на тему «Луцьк в 1980-ті роки».



Захід відбудеться в понеділок, 30 вересня, о 18:30.



Подія є частиною проекту під назвою «Луцьк в «доінтернетну» еру, або моє місто 80/90/05». В рамках проекту дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко проведе три заходи у форматі публічних лекцій із аудіо- та відео-супроводом. Лекторка розповість про Луцьк у період з 1980 по 2005 рік.



"Часто в новинах можна дізнатись, що серед молоді знову є популярною молодіжна культура 80-х та 90-х. Проте насправді про Луцьк тих часів покоління, народжене в 2000-х знає досить мало. Сучасна молодь, не уявляє свого життя без інтернету та соціальних мереж, і не завжди розуміє, як колись проводили час їхні однолітки", - йдеться у повідомленні.



Тому час 1980-х-2005-х лекторка назвала «доінтернетна ера», бо тоді молодь не мала інтернету, гаджетів, акаунтів, проте життя було насичене та цікаве.



На першій зустрічі в рамках проекту присутні дізнаються більше про те, яким був Луцьк у 1980-ті роки? Гостям будуть презентувати цікаві світлини міста та його мешканців.



Основний акцент заходу буде ставитись на питання, як і де в 1980-ті відпочивала молодь, де знаходились цікаві заклади відпочинку, які події відбувались.



Також через призму спогадів лучан, розкажуть про атмосферу того часу, яка панувала в місті.



Лучан, які завітають на захід чекають сюрпризи та цікаві оповіді від гостей, журналістів, істориків та лучан.



Наступний захід буде присвячений Луцьку в 1990-ті роки.



Вхід на лекцію вільний.



Посилання на захід у Facebook







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Книгарня «Є» в місті Луцьку запрошує на публічну лекцію дослідниці Волиніна тему «Луцьк в 1980-ті роки».Захід відбудеться в понеділок, 30 вересня, о 18:30.Подія є частиною проекту під назвою «Луцьк в «доінтернетну» еру, або моє місто 80/90/05». В рамках проекту дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко проведе три заходи у форматі публічних лекцій із аудіо- та відео-супроводом. Лекторка розповість про Луцьк у період з 1980 по 2005 рік."Часто в новинах можна дізнатись, що серед молоді знову є популярною молодіжна культура 80-х та 90-х. Проте насправді про Луцьк тих часів покоління, народжене в 2000-х знає досить мало. Сучасна молодь, не уявляє свого життя без інтернету та соціальних мереж, і не завжди розуміє, як колись проводили час їхні однолітки", - йдеться у повідомленні.Тому час 1980-х-2005-х лекторка назвала «доінтернетна ера», бо тоді молодь не мала інтернету, гаджетів, акаунтів, проте життя було насичене та цікаве.На першій зустрічі в рамках проекту присутні дізнаються більше про те, яким був Луцьк у 1980-ті роки? Гостям будуть презентувати цікаві світлини міста та його мешканців.Основний акцент заходу буде ставитись на питання, як і де в 1980-ті відпочивала молодь, де знаходились цікаві заклади відпочинку, які події відбувались.Також через призму спогадів лучан, розкажуть про атмосферу того часу, яка панувала в місті.Лучан, які завітають на захід чекають сюрпризи та цікаві оповіді від гостей, журналістів, істориків та лучан.Наступний захід буде присвячений Луцьку в 1990-ті роки.Вхід на лекцію вільний.Посилання на захід у Facebook тут

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