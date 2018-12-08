Лучанам розкажуть про місто в «доінтернетну» еру
Сьогодні, 19:41
Книгарня «Є» в місті Луцьку запрошує на публічну лекцію дослідниці Волині Тетяни Яцечко-Блаженко на тему «Луцьк в 1980-ті роки».
Захід відбудеться в понеділок, 30 вересня, о 18:30.
Подія є частиною проекту під назвою «Луцьк в «доінтернетну» еру, або моє місто 80/90/05». В рамках проекту дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко проведе три заходи у форматі публічних лекцій із аудіо- та відео-супроводом. Лекторка розповість про Луцьк у період з 1980 по 2005 рік.
"Часто в новинах можна дізнатись, що серед молоді знову є популярною молодіжна культура 80-х та 90-х. Проте насправді про Луцьк тих часів покоління, народжене в 2000-х знає досить мало. Сучасна молодь, не уявляє свого життя без інтернету та соціальних мереж, і не завжди розуміє, як колись проводили час їхні однолітки", - йдеться у повідомленні.
Тому час 1980-х-2005-х лекторка назвала «доінтернетна ера», бо тоді молодь не мала інтернету, гаджетів, акаунтів, проте життя було насичене та цікаве.
На першій зустрічі в рамках проекту присутні дізнаються більше про те, яким був Луцьк у 1980-ті роки? Гостям будуть презентувати цікаві світлини міста та його мешканців.
Основний акцент заходу буде ставитись на питання, як і де в 1980-ті відпочивала молодь, де знаходились цікаві заклади відпочинку, які події відбувались.
Також через призму спогадів лучан, розкажуть про атмосферу того часу, яка панувала в місті.
Лучан, які завітають на захід чекають сюрпризи та цікаві оповіді від гостей, журналістів, істориків та лучан.
Наступний захід буде присвячений Луцьку в 1990-ті роки.
Вхід на лекцію вільний.
Посилання на захід у Facebook тут.
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Захід відбудеться в понеділок, 30 вересня, о 18:30.
Подія є частиною проекту під назвою «Луцьк в «доінтернетну» еру, або моє місто 80/90/05». В рамках проекту дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко проведе три заходи у форматі публічних лекцій із аудіо- та відео-супроводом. Лекторка розповість про Луцьк у період з 1980 по 2005 рік.
"Часто в новинах можна дізнатись, що серед молоді знову є популярною молодіжна культура 80-х та 90-х. Проте насправді про Луцьк тих часів покоління, народжене в 2000-х знає досить мало. Сучасна молодь, не уявляє свого життя без інтернету та соціальних мереж, і не завжди розуміє, як колись проводили час їхні однолітки", - йдеться у повідомленні.
Тому час 1980-х-2005-х лекторка назвала «доінтернетна ера», бо тоді молодь не мала інтернету, гаджетів, акаунтів, проте життя було насичене та цікаве.
На першій зустрічі в рамках проекту присутні дізнаються більше про те, яким був Луцьк у 1980-ті роки? Гостям будуть презентувати цікаві світлини міста та його мешканців.
Основний акцент заходу буде ставитись на питання, як і де в 1980-ті відпочивала молодь, де знаходились цікаві заклади відпочинку, які події відбувались.
Також через призму спогадів лучан, розкажуть про атмосферу того часу, яка панувала в місті.
Лучан, які завітають на захід чекають сюрпризи та цікаві оповіді від гостей, журналістів, істориків та лучан.
Наступний захід буде присвячений Луцьку в 1990-ті роки.
Вхід на лекцію вільний.
Посилання на захід у Facebook тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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