вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанам розкажуть про місто в «доінтернетну» еру

Лучанам розкажуть про місто в «доінтернетну» еру
Книгарня «Є» в місті Луцьку запрошує на публічну лекцію дослідниці Волині Тетяни Яцечко-Блаженко на тему «Луцьк в 1980-ті роки».

Захід відбудеться в понеділок, 30 вересня, о 18:30.

Подія є частиною проекту під назвою «Луцьк в «доінтернетну» еру, або моє місто 80/90/05». В рамках проекту дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко проведе три заходи у форматі публічних лекцій із аудіо- та відео-супроводом. Лекторка розповість про Луцьк у період з 1980 по 2005 рік.

"Часто в новинах можна дізнатись, що серед молоді знову є популярною молодіжна культура 80-х та 90-х. Проте насправді про Луцьк тих часів покоління, народжене в 2000-х знає досить мало. Сучасна молодь, не уявляє свого життя без інтернету та соціальних мереж, і не завжди розуміє, як колись проводили час їхні однолітки", - йдеться у повідомленні.

Тому час 1980-х-2005-х лекторка назвала «доінтернетна ера», бо тоді молодь не мала інтернету, гаджетів, акаунтів, проте життя було насичене та цікаве.

На першій зустрічі в рамках проекту присутні дізнаються більше про те, яким був Луцьк у 1980-ті роки? Гостям будуть презентувати цікаві світлини міста та його мешканців.

Основний акцент заходу буде ставитись на питання, як і де в 1980-ті відпочивала молодь, де знаходились цікаві заклади відпочинку, які події відбувались.

Також через призму спогадів лучан, розкажуть про атмосферу того часу, яка панувала в місті.

Лучан, які завітають на захід чекають сюрпризи та цікаві оповіді від гостей, журналістів, істориків та лучан.

Наступний захід буде присвячений Луцьку в 1990-ті роки.

Вхід на лекцію вільний.

Посилання на захід у Facebook тут.

Лучанам розкажуть про місто в «доінтернетну» еру
Лучанам розкажуть про місто в «доінтернетну» еру
Лучанам розкажуть про місто в «доінтернетну» еру
Лучанам розкажуть про місто в «доінтернетну» еру
Лучанам розкажуть про місто в «доінтернетну» еру
Лучанам розкажуть про місто в «доінтернетну» еру
Лучанам розкажуть про місто в «доінтернетну» еру


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лекція, Луцьк 20-30 років тому, відома дослідниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський медзаклад відвідали лікарі з Німеччини. ФОТО
Сьогодні, 20:22
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 30 вересня
Сьогодні, 20:00
Лучанам розкажуть про місто в «доінтернетну» еру
Сьогодні, 19:41
У селі на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 19:08
Втік з місця події: волинянин на мотоциклі збив чоловіка
Сьогодні, 18:33
Схожі новини
Лучанам розкажуть, як знищити напис-рекламу наркотиків, та як розпізнати закладчиків Лучанам розкажуть, як знищити напис-рекламу наркотиків, та як розпізнати закладчиків
07 травень, 07:32
Вихованцям колонії на Волині розповіли про небезпеку СНІДу Вихованцям колонії на Волині розповіли про небезпеку СНІДу
07 квітень, 20:13
Як поєднувати роботу в університеті і громадську сферу: лучан кличуть на лекцію Як поєднувати роботу в університеті і громадську сферу: лучан кличуть на лекцію
08 грудень, 2018, 17:50
Майя Москвич розкаже, як заснувати власний бізнес Майя Москвич розкаже, як заснувати власний бізнес
18 листопад, 2018, 00:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому храмі молилися за мир в Україні. ФОТО
Сьогодні, 20:39
 0
Волинський медзаклад відвідали лікарі з Німеччини. ФОТО
Сьогодні, 20:22
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 30 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Лучанам розкажуть про місто в «доінтернетну» еру
Сьогодні, 19:41
 0
У селі на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 19:08
 0
Медіа
відео
1/8
﻿