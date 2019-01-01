Волинський медзаклад відвідали лікарі з Німеччини. ФОТО
Сьогодні, 20:22
Ковельське МТМО відвідала делегація колег з клініки «Марієнкранкенгауз» міста Шверте та керівник Мальтійської служби допомоги міста Шверте Wolfgang Boos.
Про це повідомили у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.
Під час зустрічі разом із головою міста були обговорені питання про спільну співпрацю та обмін досвідом між лікарнями.
"Щиро дякуємо керівництву клініки «Марієнкранкенгауз» м. Шверте на чолі з головним директором клініки Jürgen Beyer та керівнику Мальтійської служби допомоги м. Шверте Wolfgang Boos за неодноразову вагому матеріальну допомогу закладам охорони здоров’я Ковельського МТМО", - йдеться у дописі.
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Про це повідомили у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.
Під час зустрічі разом із головою міста були обговорені питання про спільну співпрацю та обмін досвідом між лікарнями.
"Щиро дякуємо керівництву клініки «Марієнкранкенгауз» м. Шверте на чолі з головним директором клініки Jürgen Beyer та керівнику Мальтійської служби допомоги м. Шверте Wolfgang Boos за неодноразову вагому матеріальну допомогу закладам охорони здоров’я Ковельського МТМО", - йдеться у дописі.
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