Волинський медзаклад відвідали лікарі з Німеччини. ФОТО





Про це повідомили у спільноті



Під час зустрічі разом із головою міста були обговорені питання про спільну співпрацю та обмін досвідом між лікарнями.



"Щиро дякуємо керівництву клініки «Марієнкранкенгауз» м. Шверте на чолі з головним директором клініки Jürgen Beyer та керівнику Мальтійської служби допомоги м. Шверте Wolfgang Boos за неодноразову вагому матеріальну допомогу закладам охорони здоров’я Ковельського МТМО", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельське МТМО відвідала делегація колег з клініки «Марієнкранкенгауз» міста Шверте та керівник Мальтійської служби допомоги міста Шверте Wolfgang Boos.Про це повідомили у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.Під час зустрічі разом із головою міста були обговорені питання про спільну співпрацю та обмін досвідом між лікарнями."Щиро дякуємо керівництву клініки «Марієнкранкенгауз» м. Шверте на чолі з головним директором клініки Jürgen Beyer та керівнику Мальтійської служби допомоги м. Шверте Wolfgang Boos за неодноразову вагому матеріальну допомогу закладам охорони здоров’я Ковельського МТМО", - йдеться у дописі.

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