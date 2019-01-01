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Волинський медзаклад відвідали лікарі з Німеччини. ФОТО

Волинський медзаклад відвідали лікарі з Німеччини. ФОТО
Ковельське МТМО відвідала делегація колег з клініки «Марієнкранкенгауз» міста Шверте та керівник Мальтійської служби допомоги міста Шверте Wolfgang Boos.

Про це повідомили у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.

Під час зустрічі разом із головою міста були обговорені питання про спільну співпрацю та обмін досвідом між лікарнями.

"Щиро дякуємо керівництву клініки «Марієнкранкенгауз» м. Шверте на чолі з головним директором клініки Jürgen Beyer та керівнику Мальтійської служби допомоги м. Шверте Wolfgang Boos за неодноразову вагому матеріальну допомогу закладам охорони здоров’я Ковельського МТМО", - йдеться у дописі.

Волинський медзаклад відвідали лікарі з Німеччини. ФОТО
Волинський медзаклад відвідали лікарі з Німеччини. ФОТО
Волинський медзаклад відвідали лікарі з Німеччини. ФОТО
Волинський медзаклад відвідали лікарі з Німеччини. ФОТО

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Теги: волинська лікарня, делегація з Німеччини
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