Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 30 вересня





Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі +7...+12, вдень +16...+21, - йдеться на



У Луцьк також - мінлива хмарність. Вночі та вдень передбачається невеликий дощ. Видимість 4-6 км.



Вітер західний, 7-12 м/с ,пориви 15-20 м/с. Температура вночі +9...+11, вдень +18...+20.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок у Волинській області очікується мінлива хмарність. Вночі та вдень - невеликий дощ. Видимість 4-6 км.Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі +7...+12, вдень +16...+21, - йдеться на сайті Волинського гідрометцентру. У Луцьк також - мінлива хмарність. Вночі та вдень передбачається невеликий дощ. Видимість 4-6 км.Вітер західний, 7-12 м/с ,пориви 15-20 м/с. Температура вночі +9...+11, вдень +18...+20.

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