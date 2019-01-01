Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 30 вересня
Сьогодні, 20:00
У понеділок у Волинській області очікується мінлива хмарність. Вночі та вдень - невеликий дощ. Видимість 4-6 км.
Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі +7...+12, вдень +16...+21, - йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
У Луцьк також - мінлива хмарність. Вночі та вдень передбачається невеликий дощ. Видимість 4-6 км.
Вітер західний, 7-12 м/с ,пориви 15-20 м/с. Температура вночі +9...+11, вдень +18...+20.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі +7...+12, вдень +16...+21, - йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
У Луцьк також - мінлива хмарність. Вночі та вдень передбачається невеликий дощ. Видимість 4-6 км.
Вітер західний, 7-12 м/с ,пориви 15-20 м/с. Температура вночі +9...+11, вдень +18...+20.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому храмі молилися за мир в Україні. ФОТО
Сьогодні, 20:39
Волинський медзаклад відвідали лікарі з Німеччини. ФОТО
Сьогодні, 20:22
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 30 вересня
Сьогодні, 20:00
Лучанам розкажуть про місто в «доінтернетну» еру
Сьогодні, 19:41
У селі на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 19:08
Медіа