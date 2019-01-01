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Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 30 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 30 вересня
У понеділок у Волинській області очікується мінлива хмарність. Вночі та вдень - невеликий дощ. Видимість 4-6 км.

Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі +7...+12, вдень +16...+21, - йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

У Луцьк також - мінлива хмарність. Вночі та вдень передбачається невеликий дощ. Видимість 4-6 км.

Вітер західний, 7-12 м/с ,пориви 15-20 м/с. Температура вночі +9...+11, вдень +18...+20.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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