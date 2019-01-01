Безкультурщина і вандалізм: волинський підприємець більше не хоче ставити контейнери для сортування сміття

Григорій Хорбаладзе – людина, яка ініціювала запровадження у Володимирі-Волинському роздільного способу збору сміття.



І це було ще до того часу, коли вступив у дію закон, яким передбачається обов’язкове роздільне сміттєзбирання - пише



На вулицях міста він ще у 2017-му році встановив контейнери.



“У нас було велике бажання привести все до порядку таким чином: ті площадки, на яких стоять наші контейнери, облаштувати, заасфальтувати, зробити гарне перекриття. Але сенсу сьогодні не бачу”.





Як розповідає Григорій, люди знову просять його встановити контейнери, проте й бажання вже немає. Його забирає кілька основних кричущих причин.



Перша: на жаль, у багатьох мешканців міста відсутня культура сортування сміття. Справа у тому, що в контейнери для скла кидають навіть повні банки з зіпсованим варенням, очитки з картоплі і інше побутове сміття, якого там бути аж ніяк не повинно.



Через це сміття в заповненому контейнері доводиться довго перебирати, а за таку роботу охочих взятися небагато.



“Міська влада дала дозвіл і ми встановили контейнери для роздільного збору. Зробили дві спроби, аби привчити людей до цього. На жаль, не виходить. Ми двічі наступили на одні і ті ж граблі. Наші контейнери перетворились у звичайні контейнери для сміття. Що ми тільки звідти не витягували: починаючи з харчових відходів і закінчуючи дитячими памперсами. Бували й ще більш цікаві випадки”, – розповідає Григорій.





Багато разів Григорію розповідали, як з його контейнерів крадуть скло і пластик. І зробити з цим нічого не можна.



“Я розумію стареньких, в яких недостатньо коштів на прожиття, їм доводиться витягувати пляшки, які зібрали. Але коли людина на “Мерседесі” ночами їздить перевертає все і забирає скло… На питання, навіщо ти так робиш, ми чуємо: “Це моє місто, буду робити все, що хочу”. У нас відсутня якась можливість на це вплинути, накласти штраф, поліцію не викликали, нема сенсу. Ніхто не буде охороняти контейнери”.





Контейнери псують, в одному навіть повністю вирізали стінку, для того, щоб легше було діставати, розповідає підприємець.



Звісно, зустрічався і з хорошим відношенням, так, відзначає, в контейнері, який встановлював на одній з АЗС у Володимирі не бачив нічого зайвого.



Поки Григорій роздумує над встановленням контейнерів, але через відсутність культури і розчарування, скоріше за все, відтепер прийматиме скло та пластик на пункті прийому, що на вулиці Ковельській, 253 за магазином “Наш край”, біля військового містечка.





Як розповів Григорій, після того, як прийняли пластик, його сортують за кольорами, пресують. Все це роблять у Володимирі-Волинському. Потім зібраний пластик відправляють на переробку. Все – це важка робота.



“Щоб зібрати 1 машину пластику необхідно 450 тисяч пляшок, які треба пропустити через руки не раз: прийняти, відсортувати, спресувати та відправити. Глибокою переробкою пластику без задіяння інших міст в області займатися важко. Купити завод з переробки з пластику – грандіозні гроші. Тому в нас відбувається своєрідна заготівля: збір, пресування та відправка на переробні заводи. Збираємо поки лише у Володимирі-Волинському. Нас просили у Нововолинськ, Устилуг, але в нас нема сили поки цим займатися”.







Чи хочете спробувати третій раз поставити контейнери?



“Це потрібно і люди просять, але є дві великі проблеми: безкультурщина і вандалізм. Якщо це побороти, то ми можемо спробувати третій раз.



А поки прийматимемо пластик і скло на вулиці Ковельскій. До речі, ця територія була зачиненою протягом 5 місяців”, розповів Григорій. “З часом все, що тут лишилося, посортується і вивезеться”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. – людина, яка ініціювала запровадження у Володимирі-Волинському роздільного способу збору сміття.І це було ще до того часу, коли вступив у дію закон, яким передбачається обов’язкове роздільне сміттєзбирання - пише Буг На вулицях міста він ще у 2017-му році встановив контейнери.“У нас було велике бажання привести все до порядку таким чином: ті площадки, на яких стоять наші контейнери, облаштувати, заасфальтувати, зробити гарне перекриття. Але сенсу сьогодні не бачу”.Як розповідає Григорій, люди знову просять його встановити контейнери, проте й бажання вже немає. Його забирає кілька основних кричущих причин.Перша: на жаль, у багатьох мешканців міста відсутня культура сортування сміття. Справа у тому, що в контейнери для скла кидають навіть повні банки з зіпсованим варенням, очитки з картоплі і інше побутове сміття, якого там бути аж ніяк не повинно.Через це сміття в заповненому контейнері доводиться довго перебирати, а за таку роботу охочих взятися небагато.“Міська влада дала дозвіл і ми встановили контейнери для роздільного збору. Зробили дві спроби, аби привчити людей до цього. На жаль, не виходить. Ми двічі наступили на одні і ті ж граблі. Наші контейнери перетворились у звичайні контейнери для сміття. Що ми тільки звідти не витягували: починаючи з харчових відходів і закінчуючи дитячими памперсами. Бували й ще більш цікаві випадки”, – розповідає Григорій.Багато разів Григорію розповідали, як з його контейнерів крадуть скло і пластик. І зробити з цим нічого не можна.“Я розумію стареньких, в яких недостатньо коштів на прожиття, їм доводиться витягувати пляшки, які зібрали. Але коли людина на “Мерседесі” ночами їздить перевертає все і забирає скло… На питання, навіщо ти так робиш, ми чуємо: “Це моє місто, буду робити все, що хочу”. У нас відсутня якась можливість на це вплинути, накласти штраф, поліцію не викликали, нема сенсу. Ніхто не буде охороняти контейнери”.Контейнери псують, в одному навіть повністю вирізали стінку, для того, щоб легше було діставати, розповідає підприємець.Звісно, зустрічався і з хорошим відношенням, так, відзначає, в контейнері, який встановлював на одній з АЗС у Володимирі не бачив нічого зайвого.Поки Григорій роздумує над встановленням контейнерів, але через відсутність культури і розчарування, скоріше за все, відтепер прийматиме скло та пластик на пункті прийому, що на вулиці Ковельській, 253 за магазином “Наш край”, біля військового містечка.Як розповів Григорій, після того, як прийняли пластик, його сортують за кольорами, пресують. Все це роблять у Володимирі-Волинському. Потім зібраний пластик відправляють на переробку. Все – це важка робота.“Щоб зібрати 1 машину пластику необхідно 450 тисяч пляшок, які треба пропустити через руки не раз: прийняти, відсортувати, спресувати та відправити. Глибокою переробкою пластику без задіяння інших міст в області займатися важко. Купити завод з переробки з пластику – грандіозні гроші. Тому в нас відбувається своєрідна заготівля: збір, пресування та відправка на переробні заводи. Збираємо поки лише у Володимирі-Волинському. Нас просили у Нововолинськ, Устилуг, але в нас нема сили поки цим займатися”.Чи хочете спробувати третій раз поставити контейнери?“Це потрібно і люди просять, але є дві великі проблеми: безкультурщина і вандалізм. Якщо це побороти, то ми можемо спробувати третій раз.А поки прийматимемо пластик і скло на вулиці Ковельскій. До речі, ця територія була зачиненою протягом 5 місяців”, розповів Григорій. “З часом все, що тут лишилося, посортується і вивезеться”.

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