Віра, Надія, Любов та Софія: що жінкам треба знати про свято
Сьогодні, 08:15
30 вересня – свято Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.
Про історію, традиції, заборони та прикмети, з ним пов’язані, пишуть Факти.
За що цих жінок зарахували до лику святих
Ці мучениці жили в II столітті у Римі, де в той час практично всі були язичниками, але Віра, Надія, Любов та їхня мати Софія були дуже вірними християнками. Софія навіть назвала своїх дочок іменами трьох християнських чеснот і виховувала їх в любові до Господа.
Дізнавшись про них, імператор Адріан (117-138 рр.) спробував змусити їх поклонятися богині Артеміді, але вони залишалися непохитними. Імператор піддав дочок Софії жорстоким тортурам, але вони дивним чином залишалися неушкодженими, і тоді їх стратили на очах у матері.
У день смерті Вірі було 12 років, Надії – 10, а Любові – 9. Дівчат поховали на високому місці за містом. Три дні свята Софія, не відходячи, сиділа коло могили дочок і там же померла. Віруючі поховали тіло святої на тому ж місці. За це християнська церква зарахувала їх до лику святих. Їхні мощі з 777 року покояться в Ельзасі, в церкві міста Ешо, неподалік від Страсбурга (Франція).
Традиції та заборони
У день Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії жінки колись починали ранок голосним плачем, яким віддавали пам’ять загиблим святим. А цей плач вважався оберегом для сім’ї на цілий рік.
30 вересня жінкам не можна нічого робити по дому.
Також у цей день не можна було влаштовувати ніяких гулянь. Категорично забороняється проводити вінчання і весілля.
Прикмети на Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії
Якщо полетять журавлі 30 вересня – на Покрову (14 жовтня) буде сильний мороз, а ні, то зима прийде пізніше.
Зазвичай 30 вересня буває перший серйозний заморозок.
Якщо ж у цей день гроза і грім – осінь буде дуже довгою, але теплою.
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Про історію, традиції, заборони та прикмети, з ним пов’язані, пишуть Факти.
За що цих жінок зарахували до лику святих
Ці мучениці жили в II столітті у Римі, де в той час практично всі були язичниками, але Віра, Надія, Любов та їхня мати Софія були дуже вірними християнками. Софія навіть назвала своїх дочок іменами трьох християнських чеснот і виховувала їх в любові до Господа.
Дізнавшись про них, імператор Адріан (117-138 рр.) спробував змусити їх поклонятися богині Артеміді, але вони залишалися непохитними. Імператор піддав дочок Софії жорстоким тортурам, але вони дивним чином залишалися неушкодженими, і тоді їх стратили на очах у матері.
У день смерті Вірі було 12 років, Надії – 10, а Любові – 9. Дівчат поховали на високому місці за містом. Три дні свята Софія, не відходячи, сиділа коло могили дочок і там же померла. Віруючі поховали тіло святої на тому ж місці. За це християнська церква зарахувала їх до лику святих. Їхні мощі з 777 року покояться в Ельзасі, в церкві міста Ешо, неподалік від Страсбурга (Франція).
Традиції та заборони
У день Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії жінки колись починали ранок голосним плачем, яким віддавали пам’ять загиблим святим. А цей плач вважався оберегом для сім’ї на цілий рік.
30 вересня жінкам не можна нічого робити по дому.
Також у цей день не можна було влаштовувати ніяких гулянь. Категорично забороняється проводити вінчання і весілля.
Прикмети на Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії
Якщо полетять журавлі 30 вересня – на Покрову (14 жовтня) буде сильний мороз, а ні, то зима прийде пізніше.
Зазвичай 30 вересня буває перший серйозний заморозок.
Якщо ж у цей день гроза і грім – осінь буде дуже довгою, але теплою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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