Помер хлопець, який їхав у багажнику: підліток напідпитку влаштував смертельну аварію





Автомобіль, за кермом якого був 17-річний хлопець, протаранив металевий паркан та в’їхав на подвір’я приватного будинку. Повідомляє відділ



Внаслідок чого загинув 19-річний молодик, який на той час перебував у багажнику (через відсутність місця у салоні).



За викликом господаря помешкання, на вказану адресу прибула слідчо-оперативна група, яка з’ясувала обставини трагедії та деталі розвитку подій.





За попередніми даними, студент одного із місцевих навчальних закладів декілька днів тому придбав собі авто та, схоже, вирішив похизуватися перед друзями, не маючи водійського посвідчення. Свої сили не розрахував. Будучи вже на підпитку (1.25 промілле), у компанії іще шістьох друзів у салоні вирішив «прокататися».





На швидкості не впорався з кермуванням і протаранив паркан приватного будинку. Його занесло до бетонного колодязю, що й призвело до трагедії.



19-річний хлопчина, що перебував у багажнику загинув на місці, водій та іще шестеро пасажирів, серед яких дві дівчини, перебувають зараз у лікарні.





За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трагедія близько сьомої години ранку сталася у м. Миронівка.Автомобіль, за кермом якого був 17-річний хлопець, протаранив металевий паркан та в’їхав на подвір’я приватного будинку. Повідомляє відділ комунікації поліції Київської області Внаслідок чого загинув 19-річний молодик, який на той час перебував у багажнику (через відсутність місця у салоні).За викликом господаря помешкання, на вказану адресу прибула слідчо-оперативна група, яка з’ясувала обставини трагедії та деталі розвитку подій.За попередніми даними, студент одного із місцевих навчальних закладів декілька днів тому придбав собі авто та, схоже, вирішив похизуватися перед друзями, не маючи водійського посвідчення. Свої сили не розрахував. Будучи вже на підпитку (1.25 промілле), у компанії іще шістьох друзів у салоні вирішив «прокататися».На швидкості не впорався з кермуванням і протаранив паркан приватного будинку. Його занесло до бетонного колодязю, що й призвело до трагедії.19-річний хлопчина, що перебував у багажнику загинув на місці, водій та іще шестеро пасажирів, серед яких дві дівчини, перебувають зараз у лікарні.За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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