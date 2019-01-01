У Володимирі-Волинському – аварія за участю поліції. ФОТО
29 вересень, 23:27
Дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському близько 17:30 28-го вересня.
Про це БУГу повідомили очевидці події.
Як розповідають, авто поліції почало гальмувати. Водій Ауді не встиг вчасно зреагувати і «наздогнав» авто правоохоронців.
У результаті події ніхто не постраждав. У авто поліції лише погнутий задній бампер.
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Про це БУГу повідомили очевидці події.
Як розповідають, авто поліції почало гальмувати. Водій Ауді не встиг вчасно зреагувати і «наздогнав» авто правоохоронців.
У результаті події ніхто не постраждав. У авто поліції лише погнутий задній бампер.
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