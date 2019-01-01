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У Володимирі-Волинському – аварія за участю поліції. ФОТО

У Володимирі-Волинському – аварія за участю поліції. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському близько 17:30 28-го вересня.

Про це БУГу повідомили очевидці події.

Як розповідають, авто поліції почало гальмувати. Водій Ауді не встиг вчасно зреагувати і «наздогнав» авто правоохоронців.

У результаті події ніхто не постраждав. У авто поліції лише погнутий задній бампер.

У Володимирі-Волинському – аварія за участю поліції. ФОТО

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Теги: Ауді, Володимир-Волинський, аварія, поліція
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