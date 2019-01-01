У Володимирі-Волинському – аварія за участю поліції. ФОТО





Про це



Як розповідають, авто поліції почало гальмувати. Водій Ауді не встиг вчасно зреагувати і «наздогнав» авто правоохоронців.



У результаті події ніхто не постраждав. У авто поліції лише погнутий задній бампер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському близько 17:30 28-го вересня.Про це БУГу повідомили очевидці події.Як розповідають, авто поліції почало гальмувати. Водій Ауді не встиг вчасно зреагувати і «наздогнав» авто правоохоронців.У результаті події ніхто не постраждав. У авто поліції лише погнутий задній бампер.

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