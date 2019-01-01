30 вересня на Волині: гортаючи календар

Петро Шпига (на фото) та перший заступник Нововолинського міського голови Андрій Сторонський.



Також день народження 30 вересня в артиста Волинського народного хору, заслуженого артиста України Ярослава Дричика.



30 вересня іменини святкують жінки, які носять імена Віра, Надія, Любов та Софія.



Вітаємо усіх іменинників, а також бібліотекарів, перекладачів та бажаємо усім здоров’я, радості від життя та безмежного натхнення.



Віддаючи данину поваги бібліотечному руху в незалежній Україні, у 1998-ому Президент України підписав указ про щорічне святкування Всеукраїнського Дня бібліотек. В Україні він відзначається 30-го вересня.



30 вересня відзначається ще й Міжнародний День перекладача. Це професійне свято з’явилось за ініціативи Міжнародної Федерації Перекладачів, з 1991-го року. Дата, до якої прив’язано це професійне свято - 30-е вересня, обрана на честь одного з чотирьох латинських батьків сучасної християнської Церкви - Ієроніма Стридонського, покликаного Господом у вічність саме 30-го вересня 420-го року нашої ери.



У Луцьку цього дня у 2009 році народний Дім «Просвіта» рішенням Луцької міської ради перейменували у Палац культури міста Луцька.



А 2012 року в Луцьку



День усиновлення відзначається щорічно 30 вересня. Мета цього свята полягає в підтримці та розвитку національного усиновлення.



День усиновлення порівняно молоде свято. Вперше в Україні воно відзначається з 2009 року. Указ Президента України Віктора Ющенка № 1088/2008, яким цей день був установлений, був підписаний 27 листопада 2008 року. В Указі наголошується суспільна значущість усиновлення (і удочеріння) у забезпеченні права кожної дитини на виховання в сім’ї.

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