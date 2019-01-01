У Луцьку за бійку судили підприємицю





Третього січня минулого року близько 12:30, знаходячись у приміщенні торгового центру «Європа», що по вул. Карпенка Карого, 15а у Луцьку, вона вдарила жінку рукою в обличчя, а потім ще кілька разів по голові. Про це інформує



Зі своєю кривдницею потерпіла орендувала приміщення під торгівлю меблями. Крім них орендарями було ще три підприємці. Був звичайний робочий день. Потерпілій зателефонували і вона вийшла на коридор. За нею вибігла обвинувачена. За деякий час та вдарила її у вилицю. Потерпіла кликала на допомогу, а інша жінка продовжувала битися.



Між дамами були неприязні відносини. Лікарі виявили в постражадалої струс головного мозку. Розглянувши всі обставини справи, суд визнав жінку винною. Забіяці призначили штраф в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд Волинської області розглянув провадження щодо обвинувачування уроженки Рожища, яка є підприємцем.Третього січня минулого року близько 12:30, знаходячись у приміщенні торгового центру «Європа», що по вул. Карпенка Карого, 15а у Луцьку, вона вдарила жінку рукою в обличчя, а потім ще кілька разів по голові. Про це інформує ІА "Конкурент" Зі своєю кривдницею потерпіла орендувала приміщення під торгівлю меблями. Крім них орендарями було ще три підприємці. Був звичайний робочий день. Потерпілій зателефонували і вона вийшла на коридор. За нею вибігла обвинувачена. За деякий час та вдарила її у вилицю. Потерпіла кликала на допомогу, а інша жінка продовжувала битися.Між дамами були неприязні відносини. Лікарі виявили в постражадалої струс головного мозку. Розглянувши всі обставини справи, суд визнав жінку винною. Забіяці призначили штраф в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 гривень.

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