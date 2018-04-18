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«Я люблю читати»: у бібліотеці на Волині облаштували фотозону

«Я люблю читати»: у бібліотеці на Волині облаштували фотозону
До Всеукраїнського дня бібліотек, який відзначають 30 вересня, у Ковельській центральній районній бібліотеці створили фотозону.

Про це повідомляється на сторінці бібліотеки у Facebook пише Район.Ковель.

«Фотозона з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек готова! Запрошуємо наших користувачів, друзів, гостей до приємного процесу фотографування!», – йдеться у дописі.

«Я люблю читати»: у бібліотеці на Волині облаштували фотозону
«Я люблю читати»: у бібліотеці на Волині облаштували фотозону

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Теги: Ковель бібліотека, фотозона
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