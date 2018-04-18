«Я люблю читати»: у бібліотеці на Волині облаштували фотозону
Сьогодні, 04:24
До Всеукраїнського дня бібліотек, який відзначають 30 вересня, у Ковельській центральній районній бібліотеці створили фотозону.
Про це повідомляється на сторінці бібліотеки у Facebook пише Район.Ковель.
«Фотозона з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек готова! Запрошуємо наших користувачів, друзів, гостей до приємного процесу фотографування!», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляється на сторінці бібліотеки у Facebook пише Район.Ковель.
«Фотозона з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек готова! Запрошуємо наших користувачів, друзів, гостей до приємного процесу фотографування!», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Я люблю читати»: у бібліотеці на Волині облаштували фотозону
Сьогодні, 04:24
Через поліцейського напідпитку в аварії постраждали три людини
Сьогодні, 03:38
Помер хлопець, який їхав у багажнику: підліток напідпитку влаштував смертельну аварію
Сьогодні, 01:45
На Волині подружжя оселилося на місці костелу
Сьогодні, 00:37
Медіа