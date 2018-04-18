«Я люблю читати»: у бібліотеці на Волині облаштували фотозону





Про це повідомляється на сторінці бібліотеки у Facebook пише



«Фотозона з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек готова! Запрошуємо наших користувачів, друзів, гостей до приємного процесу фотографування!», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Всеукраїнського дня бібліотек, який відзначають 30 вересня, у Ковельській центральній районній бібліотеці створили фотозону.Про це повідомляється на сторінці бібліотеки у Facebook пише Район.Ковель «Фотозона з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек готова! Запрошуємо наших користувачів, друзів, гостей до приємного процесу фотографування!», – йдеться у дописі.

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