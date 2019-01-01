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Петиція про порятунок озера Світязь набрала уже більше 1500 голосів

Петиція про порятунок озера Світязь набрала уже більше 1500 голосів
Петицію до президента України про порятунок Світязю від обміління підписали майже 1600 громадян.

Про це пише Район.Шацьк.

Нагадаємо, що петицію на сайті президента України Володимира Зеленського зареєструвала 18 вересня Ольга Іменинник.

За десять днів її встигли підписати майже 1600 українців.

Прохання до українців підписати петицію активно поширюють у соцмережах у різних групах. Аби її ррзглянув президент, необхідно за 90 днів зібрати 25 тисяч підписів українців.

Нагадаємо читачам текст петиції:

«Найбільше та найглибше озеро України – Світязь, катастрофічно міліє! Вода відступила від берега на кілька десятків метрів!

Просимо Вас негайно вжити заходів, щодо порятунку озера, а саме:

- виділення коштів на ремонт шлюзів, які наразі не працюють. Гідросистемам вже понад 30 років і вони потребують капітального ремонту!

- збудувати водопереливну споруду або шлюз-регулятор для усієї системи Шацьких озер!», – йдеться у тексті.

Петицію можна підписати тут.

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Теги: Світязь, обміління, петиція
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