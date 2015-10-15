Через поліцейського напідпитку в аварії постраждали три людини





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Про подію повідомлено Державне бюро розслідувань. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).





Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 29 вересня, о 18:50 на вул. Дніпровській м. Павлоград. Поліцейський, перебуваючи поза службою, на власному автомобілі «Volkswagen Golf» не впорався з керуванням та скоїв лобове зіткнення з автомобілем «Лада Калина». Внаслідок ДТП водій та два пасажири автомобіля "Лада Калина", серед яких 62-річна жінка, отримали тілесні ушкодження. Вони були доставлені до лікарні.





Попередньо встановлено, що поліцейський мав ознаки алкогольного сп'яніння. На місці події працюють слідчо-оперативна група та керівництво Павлоградського ВП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівника відділу карного розшуку Павлоградського ВП та його заступника відсторонено від виконання службових обов’язків.Інформує відділ комунікації поліції Дніпропетровської області Про подію повідомлено Державне бюро розслідувань. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 29 вересня, о 18:50 на вул. Дніпровській м. Павлоград. Поліцейський, перебуваючи поза службою, на власному автомобілі «Volkswagen Golf» не впорався з керуванням та скоїв лобове зіткнення з автомобілем «Лада Калина». Внаслідок ДТП водій та два пасажири автомобіля "Лада Калина", серед яких 62-річна жінка, отримали тілесні ушкодження. Вони були доставлені до лікарні.Попередньо встановлено, що поліцейський мав ознаки алкогольного сп'яніння. На місці події працюють слідчо-оперативна група та керівництво Павлоградського ВП.

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