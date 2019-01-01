Креативні воркшопи та цікаві спікери: у Луцьку «фестивалили» думки. ФОТО
Сьогодні, 10:00
У неділю, 29 вересня, у Луцьку відбувся нестандартний захід – «Фестиваль думок».
До дійства, організованого Обласною громадською організацією «Волинський Інститут Права», долучилися і фахівці служби зайнятості на чолі з директором Волинського обласного центру зайнятості Романом Романюком, - інформує пресслужба ВОЦЗ.
На одному майданчику зібралися понад тридцять експертів, які говорили про соціальні проблеми та їх вирішення. Одна з тем, яку порушили перед громадою - це «Робота за кордоном: їхати чи не їхати?».
«На мою думку, одне з найактуальніших і найважливіших питань, які сьогодні піднімаються, це - робота за кордоном. Але не стільки сама робота, як трудова міграція і її вплив на перспективи України», – зазначив Роман Романюк.
Окрім того, Роман переконаний, що виїзд на роботу за кордон – це, скоріше, мода, ніж нагальна потреба.
«Сьогодні люди більш масово, ніж раніше, виїжджають за кордон у пошуках кращих заробітків. Ми - "моднозалежні". В багатьох моментах ми керуємося модою в усіх процесах, в тому числі й виїздах на роботу за кордон. Прикро, що багато молоді, навіть не спробувавши закріпитися вдома, буквально після школи чи навчання у вишах виїжджає за кордон. Так, це має й об’єктивну економічну основу. Але наші роботодавці не менше потребують працівників», – каже Роман Романюк
«У базі Волинського обласного центру зайнятості сьогодні 4 тисячі 400 вакансій. Рівно стільки людей можуть знайти себе. Так, не всі вакансії “престижні” і високооплачувані. Є, звичайно, потужні роботодавці, які дають понад 15 тисяч заробітної плати. Все залежить від того, наскільки сильне ваше внутрішнє бажання і мотивація до праці», - додав директор ВОЦЗ.
Робота волинян за кордоном, на думку директора Волинського ОЦЗ має не лише негативну сторону.
«Дуже багато говоримо про негативні сторони роботи за кордоном. Але, згідно з даними аналітики, за 2018 рік заробітчани офіційно ввезли в Україну 12 мільярдів доларів. Жодні прямі інвестиції навіть іноземних компаній не становлять стільки й близько. Але, на жаль, привезені кошти здебільшого витрачаються на споживацькі цілі, а хотілося б, аби гроші інвестували в конкретний продукт, започатковували власні справи і піднімали економіку своєї держави», – каже Роман Романюк.
«Хотілося б, щоб за кордон їхали лише для того, щоб відкривати для себе світ, а працювати потрібно вдома. Так, не легко, але й кошти легко не даються. Я був би дуже радий, аби наші громадяни їхали за кордон тільки для того, аби пізнати світ, розкривати для себе розуміння іншого життя і особливостей закордонної культури, переймати досвід, привозити ідеї і реалізовувати їх тут», – підсумував спікер.
Про гарантії та захист працівників розповів правозахисник, юрист громадської організації «Волинські перспективи» Віктор Вальчук.
«Торгівля людьми – це грубе порушення прав людини і це, за даними Організації Об’єднаних Націй, форма сучасного рабства. По своїй прибутковості цей вид кримінального бізнесу займає третє місце в світі після торгівлі зброєю та наркотиками. Але не можна говорити про те, що всі трудові мігранти – жертви торгівлі людьми. За статистикою, вже дев’ятий рік поспіль спостерігається, що більше від трудової експлуатації страждають чоловіки», – розповів експерт.
Поки спікери говорили про теми, надважливі для Волині та держави в цілому, фахівці обласної служби зайнятості проводили профорієнтаційну роботу з юними гостями фестивалю.
Хлопчики й дівчатка брали активну участь у конкурсах, розмальовували зображення із професіями, розгадували ребуси, вміло заповнювали клітинки кросвордів, визначали фахове майбутнє з допомогою профорієнтаційного тестування. Дорослим же відвідувачам фестивалю ректрутери Луцького міського центру зайнятості пропонували роботу вдома.
Довідкова інформація:
Організатори Фестивалю думок 2019 у м. Луцьк: Ресурсний центр ГУРТ у співпраці з Волинським Інститутом Права, Програмою розвитку ООН в Україні, Управлінням освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, Департаментом сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Волинським осередком Федерації дебатів України, Молодіжним центром Волині, Луцьким осередком ВМГО «Фундація регіональних ініціатив» за підтримки Швеції, Чорноморського фонду регіонального співробітництва і Міністерства закордонних cправ Естонії.
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До дійства, організованого Обласною громадською організацією «Волинський Інститут Права», долучилися і фахівці служби зайнятості на чолі з директором Волинського обласного центру зайнятості Романом Романюком, - інформує пресслужба ВОЦЗ.
На одному майданчику зібралися понад тридцять експертів, які говорили про соціальні проблеми та їх вирішення. Одна з тем, яку порушили перед громадою - це «Робота за кордоном: їхати чи не їхати?».
«На мою думку, одне з найактуальніших і найважливіших питань, які сьогодні піднімаються, це - робота за кордоном. Але не стільки сама робота, як трудова міграція і її вплив на перспективи України», – зазначив Роман Романюк.
Окрім того, Роман переконаний, що виїзд на роботу за кордон – це, скоріше, мода, ніж нагальна потреба.
«Сьогодні люди більш масово, ніж раніше, виїжджають за кордон у пошуках кращих заробітків. Ми - "моднозалежні". В багатьох моментах ми керуємося модою в усіх процесах, в тому числі й виїздах на роботу за кордон. Прикро, що багато молоді, навіть не спробувавши закріпитися вдома, буквально після школи чи навчання у вишах виїжджає за кордон. Так, це має й об’єктивну економічну основу. Але наші роботодавці не менше потребують працівників», – каже Роман Романюк
«У базі Волинського обласного центру зайнятості сьогодні 4 тисячі 400 вакансій. Рівно стільки людей можуть знайти себе. Так, не всі вакансії “престижні” і високооплачувані. Є, звичайно, потужні роботодавці, які дають понад 15 тисяч заробітної плати. Все залежить від того, наскільки сильне ваше внутрішнє бажання і мотивація до праці», - додав директор ВОЦЗ.
Робота волинян за кордоном, на думку директора Волинського ОЦЗ має не лише негативну сторону.
«Дуже багато говоримо про негативні сторони роботи за кордоном. Але, згідно з даними аналітики, за 2018 рік заробітчани офіційно ввезли в Україну 12 мільярдів доларів. Жодні прямі інвестиції навіть іноземних компаній не становлять стільки й близько. Але, на жаль, привезені кошти здебільшого витрачаються на споживацькі цілі, а хотілося б, аби гроші інвестували в конкретний продукт, започатковували власні справи і піднімали економіку своєї держави», – каже Роман Романюк.
«Хотілося б, щоб за кордон їхали лише для того, щоб відкривати для себе світ, а працювати потрібно вдома. Так, не легко, але й кошти легко не даються. Я був би дуже радий, аби наші громадяни їхали за кордон тільки для того, аби пізнати світ, розкривати для себе розуміння іншого життя і особливостей закордонної культури, переймати досвід, привозити ідеї і реалізовувати їх тут», – підсумував спікер.
Про гарантії та захист працівників розповів правозахисник, юрист громадської організації «Волинські перспективи» Віктор Вальчук.
«Торгівля людьми – це грубе порушення прав людини і це, за даними Організації Об’єднаних Націй, форма сучасного рабства. По своїй прибутковості цей вид кримінального бізнесу займає третє місце в світі після торгівлі зброєю та наркотиками. Але не можна говорити про те, що всі трудові мігранти – жертви торгівлі людьми. За статистикою, вже дев’ятий рік поспіль спостерігається, що більше від трудової експлуатації страждають чоловіки», – розповів експерт.
Поки спікери говорили про теми, надважливі для Волині та держави в цілому, фахівці обласної служби зайнятості проводили профорієнтаційну роботу з юними гостями фестивалю.
Хлопчики й дівчатка брали активну участь у конкурсах, розмальовували зображення із професіями, розгадували ребуси, вміло заповнювали клітинки кросвордів, визначали фахове майбутнє з допомогою профорієнтаційного тестування. Дорослим же відвідувачам фестивалю ректрутери Луцького міського центру зайнятості пропонували роботу вдома.
Довідкова інформація:
Організатори Фестивалю думок 2019 у м. Луцьк: Ресурсний центр ГУРТ у співпраці з Волинським Інститутом Права, Програмою розвитку ООН в Україні, Управлінням освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, Департаментом сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Волинським осередком Федерації дебатів України, Молодіжним центром Волині, Луцьким осередком ВМГО «Фундація регіональних ініціатив» за підтримки Швеції, Чорноморського фонду регіонального співробітництва і Міністерства закордонних cправ Естонії.
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