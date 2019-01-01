Креативні воркшопи та цікаві спікери: у Луцьку «фестивалили» думки. ФОТО

У неділю, 29 вересня, у Луцьку відбувся нестандартний захід – «Фестиваль думок».До дійства, організованого Обласною громадською організацією «Волинський Інститут Права», долучилися і фахівці служби зайнятості на чолі з директором Волинського обласного центру зайнятості, - інформує пресслужба ВОЦЗ.На одному майданчику зібралися понад тридцять експертів, які говорили про соціальні проблеми та їх вирішення. Одна з тем, яку порушили перед громадою - це «Робота за кордоном: їхати чи не їхати?».«На мою думку, одне з найактуальніших і найважливіших питань, які сьогодні піднімаються, це - робота за кордоном. Але не стільки сама робота, як трудова міграція і її вплив на перспективи України», – зазначив Роман Романюк.Окрім того, Роман переконаний, що виїзд на роботу за кордон – це, скоріше, мода, ніж нагальна потреба.«Сьогодні люди більш масово, ніж раніше, виїжджають за кордон у пошуках кращих заробітків. Ми - "моднозалежні". В багатьох моментах ми керуємося модою в усіх процесах, в тому числі й виїздах на роботу за кордон. Прикро, що багато молоді, навіть не спробувавши закріпитися вдома, буквально після школи чи навчання у вишах виїжджає за кордон. Так, це має й об’єктивну економічну основу. Але наші роботодавці не менше потребують працівників», – каже Роман Романюк«У базі Волинського обласного центру зайнятості сьогодні 4 тисячі 400 вакансій. Рівно стільки людей можуть знайти себе. Так, не всі вакансії “престижні” і високооплачувані. Є, звичайно, потужні роботодавці, які дають понад 15 тисяч заробітної плати. Все залежить від того, наскільки сильне ваше внутрішнє бажання і мотивація до праці», - додав директор ВОЦЗ.Робота волинян за кордоном, на думку директора Волинського ОЦЗ має не лише негативну сторону.«Дуже багато говоримо про негативні сторони роботи за кордоном. Але, згідно з даними аналітики, за 2018 рік заробітчани офіційно ввезли в Україну 12 мільярдів доларів. Жодні прямі інвестиції навіть іноземних компаній не становлять стільки й близько. Але, на жаль, привезені кошти здебільшого витрачаються на споживацькі цілі, а хотілося б, аби гроші інвестували в конкретний продукт, започатковували власні справи і піднімали економіку своєї держави», – каже Роман Романюк.«Хотілося б, щоб за кордон їхали лише для того, щоб відкривати для себе світ, а працювати потрібно вдома. Так, не легко, але й кошти легко не даються. Я був би дуже радий, аби наші громадяни їхали за кордон тільки для того, аби пізнати світ, розкривати для себе розуміння іншого життя і особливостей закордонної культури, переймати досвід, привозити ідеї і реалізовувати їх тут», – підсумував спікер.Про гарантії та захист працівників розповів правозахисник, юрист громадської організації «Волинські перспективи»«Торгівля людьми – це грубе порушення прав людини і це, за даними Організації Об’єднаних Націй, форма сучасного рабства. По своїй прибутковості цей вид кримінального бізнесу займає третє місце в світі після торгівлі зброєю та наркотиками. Але не можна говорити про те, що всі трудові мігранти – жертви торгівлі людьми. За статистикою, вже дев’ятий рік поспіль спостерігається, що більше від трудової експлуатації страждають чоловіки», – розповів експерт.Поки спікери говорили про теми, надважливі для Волині та держави в цілому, фахівці обласної служби зайнятості проводили профорієнтаційну роботу з юними гостями фестивалю.Хлопчики й дівчатка брали активну участь у конкурсах, розмальовували зображення із професіями, розгадували ребуси, вміло заповнювали клітинки кросвордів, визначали фахове майбутнє з допомогою профорієнтаційного тестування. Дорослим же відвідувачам фестивалю ректрутери Луцького міського центру зайнятості пропонували роботу вдома.