У Луцьку викрили продавця, який торгував алкоголем у нічний час
Сьогодні, 10:40
У Луцьку інспектори відділу демонтажів та евакуації викрили в нічний час продаж алкоголю в магазині «Гастрономія», що на вулиці Кравчука, 18.
Про це повідомляє департамент муніципальної Варти Луцької міської ради на сторінці у Facebook.
За порушення рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» на продавця магазину склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП.
На порушника чекає відповідальність у накладенні штрафу у розмірі від 1700 до 6800 грн.
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Про це повідомляє департамент муніципальної Варти Луцької міської ради на сторінці у Facebook.
За порушення рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» на продавця магазину склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП.
На порушника чекає відповідальність у накладенні штрафу у розмірі від 1700 до 6800 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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