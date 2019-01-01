У Луцьку викрили продавця, який торгував алкоголем у нічний час





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За порушення рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» на продавця магазину склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП.



На порушника чекає відповідальність у накладенні штрафу у розмірі від 1700 до 6800 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку інспектори відділу демонтажів та евакуації викрили в нічний час продаж алкоголю в магазині «Гастрономія», що на вулиці Кравчука, 18.Про це повідомляє департамент муніципальної Варти Луцької міської ради на сторінці у Facebook.За порушення рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» на продавця магазину склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП.На порушника чекає відповідальність у накладенні штрафу у розмірі від 1700 до 6800 грн.

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