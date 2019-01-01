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У Нововолинську в квартирі 5 людей отруїлися чадним газом

У Нововолинську в квартирі 5 людей отруїлися чадним газом
У Нововолинську 30-го вересня, зранку медикам надійшло повідомлення від мешканців однієї з квартир багатоповерхівки, що неподалік суду.

Люди скаржилися на погане самопочуття. У цей час в квартирі перебувало п’ятеро осіб, - пише Буг.

На місце виїхали медики та поліція, а згодом і газовики, адже виявилося, що причиною поганого самопочуття мешканців і гостей квартири стало отруєння чадним газом.

Ввечері 29-го вересня в оселі стало прохолодно, тому вирішили запалити котел.

Як розповів очільник нововолинської поліції Сергій Галащук, при виїзді слідчо-оперативної групи встановили, що була неналежно затягнута труба витяжки в димохід.

“Фельдшери також хапнули чадного газу і отримали отруєння. На даний момент всі живі і здорові, проходять медичне обстеження “, – розповів Галащук.

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Теги: чадний газ, отруєння
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