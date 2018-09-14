У місті на Волині розпочнуть зведення дитбудинку сімейного типу





Уряд виділив субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, - інформує



У 2019 році обсяг відповідної субвенції для Волинської області становить 10,5 мільйона гривень. З них – 6,3 мільйони гривень спрямували на будівництво дитячого будинку сімейного типу у місті Рожище.



Тендер на будівництво оголосили 28 серпня цього року. Замовник – департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Очікувана вартість закупівлі – 6 мільйонів 148 тисяч 203 гривні.



За словами заступника голови обласної державної адміністрації Валентина Цьося аукціон відбувся 16 вересня.



"У тендері брало участь чотири будівельних організації. Внаслідок торгів переможцем визначено ТОВ «Луцьккомунбуд», яке запропонувало збудувати дитячий будинок за 4 мільйони 999 тисяч гривень. Тобто, завдяки торгам вдалося зекономити більше мільйона гривень. На сьогодні триває період оскарження. Якщо скарг не буде – договір плануємо укладати 7 жовтня 2019 року", – повідомив Валентин Іванович.



Таким чином, будівництво ДБСТ у Рожищі розпочнеться вже цього року.



До слова, помешкання готують для сім’ї з села Корсинь Рожищенського району. На сьогодні на виховання та спільне проживання до цієї сім'ї влаштували п'ятеро дітей. Переїзд у новий будинок дасть можливість отримати любов та турботу для ще п’яти дітей-сиріт. Подружжя пройшло спеціальні навчання та отримало відповідні дозволи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Рожище цього року розпочнуть зведення дитячого будинку сімейного типу.Уряд виділив субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, - інформує Волинська ОДА. У 2019 році обсяг відповідної субвенції для Волинської області становить 10,5 мільйона гривень. З них – 6,3 мільйони гривень спрямували на будівництво дитячого будинку сімейного типу у місті Рожище.Тендер на будівництво оголосили 28 серпня цього року. Замовник – департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Очікувана вартість закупівлі – 6 мільйонів 148 тисяч 203 гривні.За словами заступника голови обласної державної адміністраціїаукціон відбувся 16 вересня."У тендері брало участь чотири будівельних організації. Внаслідок торгів переможцем визначено ТОВ «Луцьккомунбуд», яке запропонувало збудувати дитячий будинок за 4 мільйони 999 тисяч гривень. Тобто, завдяки торгам вдалося зекономити більше мільйона гривень. На сьогодні триває період оскарження. Якщо скарг не буде – договір плануємо укладати 7 жовтня 2019 року", – повідомив Валентин Іванович.Таким чином, будівництво ДБСТ у Рожищі розпочнеться вже цього року.До слова, помешкання готують для сім’ї з села Корсинь Рожищенського району. На сьогодні на виховання та спільне проживання до цієї сім'ї влаштували п'ятеро дітей. Переїзд у новий будинок дасть можливість отримати любов та турботу для ще п’яти дітей-сиріт. Подружжя пройшло спеціальні навчання та отримало відповідні дозволи.

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