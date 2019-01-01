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На Сході під час обстрілу загинула 21-річна військова

На Сході під час обстрілу загинула 21-річна військова
На Донбасі загинула солдат Анастасія Вітовська.

Про це повідомляє сторінка 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" у соцмережі Facebook.

"27 вересня близько міста Залізне від множинних осколкових поранень загинула боєць взводу матеріального забезпечення солдат Анастасія Олександрівна Вітовська, 31.03.1998 року народження", - йдеться у повідомленні.


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Теги: смерть, військова
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Коментарі 1
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А що 21-річна дівчина там взагалі робила???!!! Совість у мужиків є?!
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