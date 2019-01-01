На Сході під час обстрілу загинула 21-річна військова

Анастасія Вітовська.



Про це повідомляє сторінка 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" у соцмережі Facebook.



"27 вересня близько міста Залізне від множинних осколкових поранень загинула боєць взводу матеріального забезпечення солдат Анастасія Олександрівна Вітовська, 31.03.1998 року народження", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Донбасі загинула солдатПро це повідомляє сторінка 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" у соцмережі Facebook."27 вересня близько міста Залізне від множинних осколкових поранень загинула боєць взводу матеріального забезпечення солдат Анастасія Олександрівна Вітовська, 31.03.1998 року народження", - йдеться у повідомленні.

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