На Сході під час обстрілу загинула 21-річна військова
Сьогодні, 10:48
На Донбасі загинула солдат Анастасія Вітовська.
Про це повідомляє сторінка 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" у соцмережі Facebook.
"27 вересня близько міста Залізне від множинних осколкових поранень загинула боєць взводу матеріального забезпечення солдат Анастасія Олександрівна Вітовська, 31.03.1998 року народження", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє сторінка 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" у соцмережі Facebook.
"27 вересня близько міста Залізне від множинних осколкових поранень загинула боєць взводу матеріального забезпечення солдат Анастасія Олександрівна Вітовська, 31.03.1998 року народження", - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
А що 21-річна дівчина там взагалі робила???!!! Совість у мужиків є?!
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